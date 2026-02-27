Tecnología

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

La nueva versión beta del sistema operativo corrige errores detectados tanto en la primera versión preliminar como en Android 16.

Redacción Tecnología
27 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
Android 17 incorporará medidas específicas para frenar ataques en los que ciberdelincuentes intentan apoderarse de cuentas.
Android 17 incorporará nuevas medidas de seguridad para proteger a los usuarios frente a ataques de secuestro de cuentas. Entre ellas, retrasará el acceso de las aplicaciones a los mensajes con contraseñas de un solo uso (OTP, por sus siglas en inglés) e introducirá un nuevo permiso para controlar el acceso a la red local.

Google ha lanzado la beta 2 de Android 17 con el objetivo de que los desarrolladores prueben sus aplicaciones y evalúen el rendimiento general del sistema operativo, que aún se encuentra en fase de desarrollo.

Además de corregir varios fallos detectados en la primera beta y en Android 16, esta nueva versión preliminar incorpora funciones en áreas como experiencia de usuario, conectividad, multidispositivo, privacidad y rendimiento, según detalló la compañía en sus notas de lanzamiento.

En el apartado de experiencia de usuario, Android 17 permitirá crear burbujas de conversación desde cualquier aplicación, tanto en teléfonos móviles como en dispositivos plegables y tabletas. También incorporará la API EyeDropper, que posibilita capturar cualquier color visible en pantalla sin necesidad de conceder permisos sensibles de captura de pantalla.

Por otra parte, se suma un nuevo selector de contactos a nivel de sistema, que otorgará acceso de lectura temporal —limitado a cada sesión— únicamente a los campos específicos que el usuario decida compartir.

En materia de conectividad, Google trabaja en la API Handoff, que permitirá reanudar una actividad en otro dispositivo distinto, por ejemplo, continuar en una tableta lo que se inició en un teléfono, mediante la sincronización con CompanionDeviceManager.

Asimismo, Android 17 reforzará la protección de la red local mediante un permiso de ejecución integrado en la categoría de dispositivos cercanos (Nearby Devices). El objetivo es evitar que aplicaciones maliciosas accedan sin restricciones y recopilen información de los usuarios.

El sistema también incluye una nueva declaración denominada ‘FEATURE_NEURAL_PROCESSING_UNIT’, que permitirá a las aplicaciones que requieren acceso a una unidad de procesamiento neuronal (NPU) utilizar este recurso sin bloqueos.

En cuanto a la protección de códigos OTP, Android 17 retrasará automáticamente hasta tres horas el acceso de las aplicaciones a los mensajes SMS que contengan estas claves, como medida para frenar ataques de secuestro de cuentas. Esta restricción también se aplicará a los mensajes en formato WebOTP.

*Con información de Europa Press.

