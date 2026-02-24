Tecnología

La mensajería entre iPhone y Android da un paso clave en seguridad: así funcionará el cifrado de extremo a extremo

El objetivo es garantizar que los mensajes intercambiados entre usuarios de ambos sistemas operativos estén protegidos y no puedan ser interceptados o leídos durante su transmisión.

Redacción Tecnología
24 de febrero de 2026, 11:40 a. m.
Apple reduce la brecha con Android al probar cifrado total en RCS.
Apple reduce la brecha con Android al probar cifrado total en RCS. Foto: Getty Images

Apple ha comenzado a probar la encriptación de extremo a extremo en los Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS) entre iOS y Android con la última beta de iOS 26.4, un avance que acerca a los usuarios de ambos sistemas operativos a una mayor protección en sus comunicaciones.

Hace casi un año, la compañía anunció su intención de incorporar este tipo de cifrado para proteger los mensajes RCS. La decisión se produjo después de que la GSMA publicara en marzo las especificaciones técnicas necesarias para habilitar la encriptación de extremo a extremo en este estándar de mensajería.

El objetivo es reforzar la seguridad de los chats entre usuarios de Android e iOS a través de la aplicación Mensajes y iMessage, dejando atrás las limitaciones de los tradicionales SMS y MMS. Los primeros indicios de esta implementación surgieron en verano, cuando Apple comenzó a probar la tecnología de cifrado basada en el protocolo MLS, que Google ya había integrado en su aplicación Mensajes.

EE.UU.
La compañía comenzó a probar la encriptación de extremo a extremo en mensajes RCS. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, la beta 2 para desarrolladores de iOS 26.4 incluye soporte para mensajería RCS entre iPhone y Android con cifrado de extremo a extremo. Esto implica que “las conversaciones marcadas como cifradas se protegen de tal forma que no pueden ser leídas mientras se transmiten entre dispositivos”.

Según detalla Apple en las notas de la actualización, el cifrado aún se encuentra en fase beta y la función no está completamente habilitada. Su despliegue definitivo llegará en futuras versiones de iOS, iPadOS, macOS y watchOS 26.

RCS es un estándar de mensajería que permite conversaciones más dinámicas y seguras que los SMS y MMS. Entre sus ventajas se encuentran el envío de fotos y videos en alta resolución, los indicadores de escritura y otras funciones avanzadas que mejoran la experiencia de usuario.

Google prueba en Android 16 una función de IA que recuerda a la criticada herramienta de Apple.
Apple refuerza la privacidad de los chats RCS entre iOS y Android. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google incorporó la compatibilidad con RCS en su aplicación Mensajes hace tres años, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cercana a plataformas como WhatsApp o Telegram. Apple, por su parte, integró el soporte para este estándar un año después en su propia aplicación de mensajería.

No obstante, hasta ahora quedaba pendiente la protección total de los mensajes RCS intercambiados entre Android e iOS, una deuda en materia de seguridad que parece estar cerca de resolverse con una próxima actualización del sistema operativo.

*Con información de Europa Press

