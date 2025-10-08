Cómo activar el ‘modo Halloween’ en el celular y darle un toque terrorífico con esta guía básica

Octubre es uno de los meses que más sorprende y genera expectativas, ya que es la época en la que el terror se hace presente con la celebración de Halloween, no solo en Colombia, sino también en muchos otros países.

Esta festividad se celebra el 31 de octubre y se caracteriza por la creatividad: las personas decoran sus hogares, elaboran disfraces originales y participan en actividades como el “dulce o truco”, fiestas temáticas o eventos de terror. Las redes sociales y las plataformas digitales también se llenan de contenido alusivo a la fecha.

Halloween es un mes en el que el terror es parte fundamental de la celebración. | Foto: Getty Images

En este contexto, muchas personas aprovechan para darle un toque personalizado a su celular, incorporando en él el espíritu del mes. Cambiar el fondo de pantalla es un primer paso, ya que se pueden elegir imágenes de calabazas iluminadas, fantasmas, brujas o paisajes oscuros que reflejen la esencia de Halloween. Para quienes prefieren movimiento, los fondos animados con efectos aportan un toque más llamativo.

Los sonidos del celular también juegan un papel fundamental en esta personalización, contribuyendo a la creación del ambiente terrorífico. Tonos de notificación o alarmas con fragmentos de canciones clásicas de Halloween permiten que cada interacción con el dispositivo forme parte de la experiencia, sin comprometer su funcionalidad.

Asimismo, los widgets y temas personalizados ofrecen otra manera de ambientar el móvil. Desde relojes con estética gótica hasta calendarios con diseños oscuros, estos elementos permiten lograr un acabado completo y creativo.

Según el ‘Centro de Ayuda de Google’, se pueden realizar ajustes de manera sencilla manteniendo presionada la pantalla y seleccionando la opción “Widgets”, para luego seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Las personas pueden personalizar su celular de acuerdo a sus gustos. | Foto: Getty Images

Los íconos de las aplicaciones no deben olvidarse. Cambiar su diseño por calaveras, murciélagos o símbolos de terror contribuye a que la pantalla mantenga una estética temática uniforme. En dispositivos Android, esto se puede realizar mediante aplicaciones de terceros como Nova Launcher. Además, existen paquetes de íconos y recursos en tiendas de aplicaciones y plataformas digitales que facilitan la personalización.