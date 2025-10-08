Suscribirse

Tecnología

Cómo activar el ‘modo Halloween’ en el celular y darle un toque terrorífico con esta guía básica

Las personas también pueden adaptarse al ‘modo Halloween’ mediante el uso de redes sociales, como Instagram y TikTok.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Tecnología
8 de octubre de 2025, 8:41 p. m.
Activar el modo Halloween en el celular requiere hacer diversos cambios.
Activar el 'modo Halloween' en el celular requiere hacer diversos cambios | Foto: Getty Images

Octubre es uno de los meses que más sorprende y genera expectativas, ya que es la época en la que el terror se hace presente con la celebración de Halloween, no solo en Colombia, sino también en muchos otros países.

Esta festividad se celebra el 31 de octubre y se caracteriza por la creatividad: las personas decoran sus hogares, elaboran disfraces originales y participan en actividades como el “dulce o truco”, fiestas temáticas o eventos de terror. Las redes sociales y las plataformas digitales también se llenan de contenido alusivo a la fecha.

Halloween es un mes en el que el terror es parte fundamental de la celebración.
Halloween es un mes en el que el terror es parte fundamental de la celebración. | Foto: Getty Images

En este contexto, muchas personas aprovechan para darle un toque personalizado a su celular, incorporando en él el espíritu del mes. Cambiar el fondo de pantalla es un primer paso, ya que se pueden elegir imágenes de calabazas iluminadas, fantasmas, brujas o paisajes oscuros que reflejen la esencia de Halloween. Para quienes prefieren movimiento, los fondos animados con efectos aportan un toque más llamativo.

Contexto: Pilas con contestar estas dos inofensivas llamadas porque eso bastaría para que estafadores se adueñen de sus cuentas bancarias

Los sonidos del celular también juegan un papel fundamental en esta personalización, contribuyendo a la creación del ambiente terrorífico. Tonos de notificación o alarmas con fragmentos de canciones clásicas de Halloween permiten que cada interacción con el dispositivo forme parte de la experiencia, sin comprometer su funcionalidad.

Asimismo, los widgets y temas personalizados ofrecen otra manera de ambientar el móvil. Desde relojes con estética gótica hasta calendarios con diseños oscuros, estos elementos permiten lograr un acabado completo y creativo.

Según el ‘Centro de Ayuda de Google’, se pueden realizar ajustes de manera sencilla manteniendo presionada la pantalla y seleccionando la opción “Widgets”, para luego seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Las personas pueden personalizar su celular de acuerdo a sus gustos.
Las personas pueden personalizar su celular de acuerdo a sus gustos. | Foto: Getty Images

Los íconos de las aplicaciones no deben olvidarse. Cambiar su diseño por calaveras, murciélagos o símbolos de terror contribuye a que la pantalla mantenga una estética temática uniforme. En dispositivos Android, esto se puede realizar mediante aplicaciones de terceros como Nova Launcher. Además, existen paquetes de íconos y recursos en tiendas de aplicaciones y plataformas digitales que facilitan la personalización.

Más allá del celular, también es común el uso de filtros alusivos a Halloween disponibles en redes sociales como Instagram y TikTok, que permiten a los usuarios compartir la festividad con sus seguidores.

Contexto: ¿No logra conectar sus audífonos inalámbricos al celular? Siga estos pasos para solucionar el error de inmediato

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aumenta el caos en vuelos en Estados Unidos por el cierre parcial del gobierno

2. “Lo inevitable está cerca”: aliado de Trump predice la caída de Nicolás Maduro en medio de elevadas tensiones en el Caribe

3. Vidente colombiano vaticinó el fuerte accidente de Zion: “Su vida estaría perjudicada”

4. Linda Caicedo se fue de triplete en Champions League: destiló magia pura con Real Madrid

5. Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

halloweenCelulardispositivo móvil

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.