Así puede activar el ‘modo Halloween’ en WhatsApp, para darle un toque ‘terrorífico’ a sus chats

Una de las aplicaciones de mensajería más utilizada en el mundo vuelve a sorprender a sus usuarios con funciones que permiten personalizar la experiencia. En esta ocasión, aprovechando la cercanía de la celebración del 31 de octubre, WhatsApp ofrece una opción de personalizar la interfaz con un estilo alusivo a Halloween.

La novedad, conocida popularmente como el ‘modo Halloween’, se ha convertido en tendencia, ya que permite darle un aire divertido y espeluznante a los chats. No se trata de un cambio automático dentro de la aplicación, sino en una serie de pasos que los usuarios pueden seguir para ajustar fondos, íconos y colores relacionados con esta temporada.

Algunas personas celebran Halloween por aplicaciones de mensajería como WhatsApp. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

De esta manera, los usuarios pueden lograr que cada conversación adquiera un aspecto más llamativo y dinámico, ideal para quienes disfrutan de la festividad que se celebra en el mes de octubre o desean compartir el ambiente con sus contactos.

¿Cómo activar el modo Halloween en WhatsApp?

El primer paso para ambientar WhatsApp en esta temporada es ajustar detalles básicos como el nombre de usuario y la foto de perfil, dándoles un toque acorde con la celebración del 31 de octubre.

De igual manera, se puede ir un poco más allá cambiando el fondo de las conversaciones. Para ello, basta con dirigirse a la sección de ‘Ajustes, ‘Chats’, ‘Fondos de pantalla’. Una vez allí, elegir un nuevo fondo de pantalla y optar por la categoría de tonos oscuros, que refuerzan la estética propia de Halloween.

Por su parte, no pueden faltar los stickers temáticos que le dan vida a las charlas con familiares y amigos. Para encontrarlos, solo es necesario abrir cualquier conversación, tocar el recuadro de escritura, seleccionar el ícono de stickers y, posteriormente, pulsar en el símbolo “+”.

Enviar frases por WhatsApp es una forma de celebrar la noche de Halloween. | Foto: Getty Images

Allí aparecen varios paquetes especiales y, entre ellos, se encuentra la colección de Halloween, que los usuarios pueden descargar y añadir a su cuenta para dar un aire más divertido y espeluznante a sus mensajes.