Bienvenido octubre 2025: las mejores frases para compartir por WhatsApp en Halloween con amigos o familia

La noche de Halloween en Colombia se celebra el 31 de octubre, aunque muchos disfrutan de esta festividad desde comienzos del mes.

Redacción Tecnología
30 de septiembre de 2025, 5:42 p. m.
Algunas personas celebran Halloween por aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Todos los años están marcados por festividades y celebraciones que se han mantenido a lo largo del tiempo, pues hacen parte de la cultura no solo de un país, sino también de gran parte del mundo. Muchas de estas fechas se han convertido en celebraciones internacionales, como es el caso de Halloween.

Con la llegada de octubre se abre paso una de las fiestas más representativas de las últimas décadas. Aunque su día oficial es el 31 de octubre, durante todo el mes las personas aprovechan para decorar, ambientar espacios y participar en actividades alusivas a esta tradición, donde las calabazas, los fantasmas y la temática de terror son los protagonistas.

x
Es común que durante todo octubre se lleven acabo eventos con temáticas de este tipo. | Foto: Getty Images

En Colombia, Halloween se vive de forma muy dinámica, especialmente a través de los disfraces. Durante este mes, muchos aprovechan para personificarse según las tendencias del momento o de acuerdo a sus gustos: personajes de películas, series, animados, ficticios, entre otros. A esto se suma la clásica costumbre de salir en la noche de Halloween a recorrer las calles para pedir dulces.

Sin embargo, no es lo único. Las redes sociales también cumplen un papel fundamental en esta celebración, ya que son parte esencial de la vida cotidiana y la comunicación actual. Por eso, cada vez más personas buscan maneras creativas de personalizar sus publicaciones o mensajes con imágenes y frases alusivas a la fecha.

Una de las aplicaciones más utilizadas para este fin es WhatsApp, que reúne a una gran comunidad en diferentes países, consolidándose como una de las plataformas más completas y prácticas para interactuar y compartir información.

En ese sentido, muchos buscan frases que puedan compartir por WhatsApp con amigos, familiares o seres queridos, y así darle un toque creativo a este mes que emociona a tantos.

Enviar frases por WhatsApp es una forma de celebrar la noche de Halloween.
El portal psicologiaymente.com recopiló algunas de las mejores frases que se pueden compartir en WhatsApp o en cualquier otra red social:

  • Eres mi personaje de terror preferido
  • Dame un momento que yo me debo disfrazar. Tú estás tan perfecta. ¡Happy Halloween!
  • Halloween es la fiesta de los monstruos… entonces, es tu noche: ¡a disfrutar!
  • Feliz Halloween a quien robo mi corazón
  • Feliz Halloween a mi pequeño monstruo. ¡Te amo!
  • Que esta noche funcionen todos los hechizos de amor y felicidad
  • Ven disfrazado a mi fiesta de Halloween este 31 de Octubre, quiero saludarte. Atte; Freddy Krueger
  • ¡Solo quedan 365 días para el próximo Halloween!
  • La vida no es divertida sin un buen susto
  • ¿Te gustan las películas de terror?
Estas son solo algunas ideas, pero cada persona puede adaptarlas a su propio estilo para darles un toque personal y dinámico. Además, siempre se pueden acompañar con imágenes o fotografías que refuercen la temática de Halloween.

