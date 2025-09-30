Suscribirse

Las fotos con movimiento llegan a WhatsApp: así funcionará en los chats el nuevo lanzamiento de la ‘app’ de mensajería

El servicio de mensajería de Meta, con cada actualización, busca ofrecer una experiencia más completa y personalizada.

Redacción Tecnología
30 de septiembre de 2025, 1:13 p. m.
WhatsApp presenta una nueva función en su opción de fotos.
WhatsApp presenta una nueva función en su opción de fotos. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El mundo de la mensajería digital ha transformado por completo la forma en que las personas se comunican, tanto en el ámbito personal como en el laboral, gracias a plataformas que ofrecen múltiples herramientas y funciones muy completas.

Entre ellas destaca WhatsApp, una de las aplicaciones más populares con millones de usuarios activos en todo el mundo. Su éxito se debe en gran parte a su interfaz intuitiva y práctica, que no solo facilita enviar mensajes escritos, sino también notas de voz, llamadas y videollamadas.

Una de las funciones más valoradas por los usuarios es la posibilidad de compartir contenido multimedia, como fotos y videos, ya que añade dinamismo y expresividad a las conversaciones. Con el tiempo, esta herramienta ha evolucionado e incorporado mejoras para brindar una experiencia cada vez más personalizada.

Ahora, los usuarios podrán entender su verdadero significado y utilizar esta función de manera efectiva.
WhatsApp ha ganado popularidad en diferentes partes del mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Recientemente, WhatsApp anunció la llegada de una novedad importante: la opción de compartir fotografías en movimiento o live photos, disponibles tanto en dispositivos iOS como en Android.

Contexto: Si tiene un televisor antiguo que ya no es compatible con Netflix, conecte este dispositivo para disfrutar de series y películas

Estas imágenes, que hoy en día pueden crearse fácilmente desde la mayoría de smartphones, combinan fotos y video al capturar instantes antes y después de la toma, generando un breve clip de apenas dos o tres segundos con movimiento y sonido.

Según explicó la compañía en un comunicado oficial, este tipo de contenido busca “capturar la vida tal y como es, con sonido y movimiento”, lo que permite a los usuarios compartir momentos más auténticos y enriquecedores con amigos y familiares en cualquier plataforma.

WhatsApp actualiza su función de fotos.
WhatsApp actualiza su función de fotos. | Foto: Getty Images

El soporte para live photos mantiene el formato original al enviarlas, de manera que el destinatario pueda visualizar el contenido con movimiento y audio sin perder calidad.

Esta función se suma a otras novedades que WhatsApp ha introducido recientemente, como la incorporación de temas y fondos de chat generados con la asistencia de Meta AI, nuevos paquetes de stickers, la mejora en la búsqueda de chats grupales a partir de uno de sus participantes y, en el caso de Android, la integración de un escáner de documentos (ya disponible previamente en iOS).

*Con información de Europa Press

Contexto: Desactivando esta función del celular podría optimizar la batería para que la carga dure mucho más durante el día

