Las fotos con movimiento llegan a WhatsApp: así funcionará en los chats el nuevo lanzamiento de la ‘app’ de mensajería

El mundo de la mensajería digital ha transformado por completo la forma en que las personas se comunican, tanto en el ámbito personal como en el laboral, gracias a plataformas que ofrecen múltiples herramientas y funciones muy completas.

Entre ellas destaca WhatsApp, una de las aplicaciones más populares con millones de usuarios activos en todo el mundo. Su éxito se debe en gran parte a su interfaz intuitiva y práctica, que no solo facilita enviar mensajes escritos, sino también notas de voz, llamadas y videollamadas.

Una de las funciones más valoradas por los usuarios es la posibilidad de compartir contenido multimedia, como fotos y videos, ya que añade dinamismo y expresividad a las conversaciones. Con el tiempo, esta herramienta ha evolucionado e incorporado mejoras para brindar una experiencia cada vez más personalizada.

Recientemente, WhatsApp anunció la llegada de una novedad importante: la opción de compartir fotografías en movimiento o live photos, disponibles tanto en dispositivos iOS como en Android.

Estas imágenes, que hoy en día pueden crearse fácilmente desde la mayoría de smartphones, combinan fotos y video al capturar instantes antes y después de la toma, generando un breve clip de apenas dos o tres segundos con movimiento y sonido.

Según explicó la compañía en un comunicado oficial, este tipo de contenido busca “capturar la vida tal y como es, con sonido y movimiento”, lo que permite a los usuarios compartir momentos más auténticos y enriquecedores con amigos y familiares en cualquier plataforma.

El soporte para live photos mantiene el formato original al enviarlas, de manera que el destinatario pueda visualizar el contenido con movimiento y audio sin perder calidad.

Esta función se suma a otras novedades que WhatsApp ha introducido recientemente, como la incorporación de temas y fondos de chat generados con la asistencia de Meta AI, nuevos paquetes de stickers, la mejora en la búsqueda de chats grupales a partir de uno de sus participantes y, en el caso de Android, la integración de un escáner de documentos (ya disponible previamente en iOS).