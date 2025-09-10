La función poco conocida de WhatsApp para editar sus fotos sin necesidad de salir de la aplicación

Una de las innovaciones más relevantes en las redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, es la integración de la inteligencia artificial a través de herramientas como Meta AI. Esta tecnología permite realizar una variedad de tareas que mejoran la experiencia del usuario, ofreciendo respuestas y sugerencias inteligentes directamente dentro de la aplicación.

Además, los usuarios pueden aprovechar la inteligencia artificial personalizada, diseñada para generar contenido adaptado a necesidades específicas. Otra función destacada es la generación de imágenes a partir de descripciones de texto, lo que facilita la creación de contenidos visuales originales de manera rápida y sencilla.

WhatsApp ofrece acceso a Meta AI a través de la búsqueda, permitiendo obtener información, respuestas y resultados de forma ágil sin salir de la aplicación. Una función menos conocida, pero igualmente útil, es la edición de fotos mediante Meta AI.

La inteligencia artificial de Meta está integrada no solo en WhatsApp sino también en Facebook. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Esta característica permite realizar cambios en las imágenes según las indicaciones que se proporcionen, incluyendo la posibilidad de agregar fondos, incluir o eliminar objetos e incluso animar las imágenes, ofreciendo un control creativo completo y sin complicaciones.

El uso de estas funciones es completamente opcional. Meta AI únicamente accede a las fotos que el usuario decida subir y nunca revisa su contenido de forma automática. Asimismo, es posible eliminar tanto los chats con la inteligencia artificial como las fotografías compartidas en cualquier momento.

Cada interacción, ya sea mediante indicaciones, mensajes o comentarios, contribuye a que el sistema genere respuestas más precisas y continúe mejorando su rendimiento, haciendo la experiencia más personalizada y eficiente, siempre respetando el control del usuario sobre la información compartida.

Para utilizar Meta AI con imágenes, se deben seguir estos pasos:

Abrir el chat con Meta AI y pulsar el ícono de cámara para tomar una foto o adjuntar una existente.

Escribir la indicación o instrucción que se desea que la IA siga.

Pulsar el ícono de enviar para iniciar el proceso.

Segundos o minutos después, la imagen generada aparecerá directamente en el chat.

Meta se ha volcado al desarrollo de su propia IA | Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto a la seguridad, WhatsApp cuenta con políticas diseñadas para proteger los datos de los usuarios, evitando que caigan en manos de personas no autorizadas, especialmente al compartir fotos, videos o archivos.