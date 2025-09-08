Canales de WhatsApp: ¿Cómo se reporta el contenido inapropiado para proteger la privacidad?

En los últimos años, una de las funciones más destacadas de WhatsApp ha sido la incorporación de canales, los cuales permiten la difusión de información de manera rápida y sencilla, llegando a personas interesadas en el contenido. Esta herramienta está diseñada para recibir actualizaciones importantes, tanto de individuos como de organizaciones.

Desde su centro de ayuda, WhatsApp explica: “Cualquier persona puede elegir un canal y seguirlo. Para ello, debe explorar los canales de su interés y seguirlos. Con el fin de garantizar que los canales ofrezcan una experiencia segura y confiable, se han creado cuidadosamente a partir de principios clave, asegurando privacidad, seguridad y protección para los usuarios.”

No obstante, existe cierta preocupación en relación con la privacidad, ya que algunas personas podrían utilizar los canales para difundir información falsa o que atente contra la integridad de la comunidad. Por ello, la compañía refuerza continuamente sus medidas para garantizar el cumplimiento de las políticas y proteger a los usuarios.

WhatsApp ha implementado nuevas funciones de seguridad. | Foto: Future Publishing via Getty Imag

¿Cómo reportar un canal de WhatsApp?

Si una persona considera que el contenido de un canal es inapropiado o incumple las normas, WhatsApp ofrece la posibilidad de reportar tanto actualizaciones específicas como el canal completo.

Actualización específica

Pasar el cursor sobre la actualización que se desea reportar.

Hacer clic en el ícono de menú (representado por una flecha hacia abajo).

Seleccionar la opción “Reportar”.

Para dejar de recibir actualizaciones del canal, pulse en “Dejar de seguir al canal”.

Finalizar el proceso haciendo clic en “Cerrar”.

Este procedimiento envía el reporte a WhatsApp sin notificar al administrador del canal, manteniendo la privacidad del usuario.

Canal completo

Abrir el canal que se desea reportar.

Presionar en el ícono “Más” y seleccionar “Reportar”.

Confirmar la acción haciendo clic nuevamente en este aparatado.

Al igual que el anterior, si ya no quiere recibir más actualizaciones, debe seleccionar “Dejar de seguir al canal”.

Los usuarios pueden reportan una cuenta si consideran que difunde contenido inapropiado. | Foto: Getty Images

Además, WhatsApp permite a los usuarios monitorear el estado de los reportes enviados:

Hacer clic en el ícono “Ajustes”.

Escoja “Ayuda” y luego “Informes de canales”.

Los reportes en proceso aparecerán como “Informe en revisión”, mientras que los completados se mostrarán como “Informe revisado”.

Al seleccionar un informe específico, es posible conocer la decisión de WhatsApp.