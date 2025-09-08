Suscribirse

Tecnología

Canales de WhatsApp: ¿Cómo se reporta el contenido inapropiado para proteger la privacidad?

La aplicación establece políticas de seguridad que deben cumplirse; de lo contrario, podrían aplicarse medidas correspondientes.

Redacción Tecnología
8 de septiembre de 2025, 8:49 p. m.
Redes sociales
Los canales de WhatsApp ofrecen información rápida y sencilla. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En los últimos años, una de las funciones más destacadas de WhatsApp ha sido la incorporación de canales, los cuales permiten la difusión de información de manera rápida y sencilla, llegando a personas interesadas en el contenido. Esta herramienta está diseñada para recibir actualizaciones importantes, tanto de individuos como de organizaciones.

Desde su centro de ayuda, WhatsApp explica: “Cualquier persona puede elegir un canal y seguirlo. Para ello, debe explorar los canales de su interés y seguirlos. Con el fin de garantizar que los canales ofrezcan una experiencia segura y confiable, se han creado cuidadosamente a partir de principios clave, asegurando privacidad, seguridad y protección para los usuarios.”

No obstante, existe cierta preocupación en relación con la privacidad, ya que algunas personas podrían utilizar los canales para difundir información falsa o que atente contra la integridad de la comunidad. Por ello, la compañía refuerza continuamente sus medidas para garantizar el cumplimiento de las políticas y proteger a los usuarios.

La actualización de WhatsApp para iOS incluye controles avanzados para la reproducción de videos, ofreciendo a los usuarios opciones como acelerar o ralentizar el contenido visual según sus necesidades.
WhatsApp ha implementado nuevas funciones de seguridad. | Foto: Future Publishing via Getty Imag

¿Cómo reportar un canal de WhatsApp?

Si una persona considera que el contenido de un canal es inapropiado o incumple las normas, WhatsApp ofrece la posibilidad de reportar tanto actualizaciones específicas como el canal completo.

Contexto: Si su celular se escucha bajito, así de fácil y rápido puede limpiar las bocinas sin gastar mucho dinero

Actualización específica

  • Pasar el cursor sobre la actualización que se desea reportar.
  • Hacer clic en el ícono de menú (representado por una flecha hacia abajo).
  • Seleccionar la opción “Reportar”.
  • Para dejar de recibir actualizaciones del canal, pulse en “Dejar de seguir al canal”.
  • Finalizar el proceso haciendo clic en “Cerrar”.

Este procedimiento envía el reporte a WhatsApp sin notificar al administrador del canal, manteniendo la privacidad del usuario.

Canal completo

  • Abrir el canal que se desea reportar.
  • Presionar en el ícono “Más” y seleccionar “Reportar”.
  • Confirmar la acción haciendo clic nuevamente en este aparatado.
  • Al igual que el anterior, si ya no quiere recibir más actualizaciones, debe seleccionar “Dejar de seguir al canal”.
El almacenamiento en dispositivos móviles puede ser considerablemente reducido por una aplicación popular, que puede llegar a pesar hasta 72 GB. Se presentan estrategias para prevenir la saturación de espacio y mantener el dispositivo eficiente.
Los usuarios pueden reportan una cuenta si consideran que difunde contenido inapropiado. | Foto: Getty Images

Además, WhatsApp permite a los usuarios monitorear el estado de los reportes enviados:

  • Hacer clic en el ícono “Ajustes”.
  • Escoja “Ayuda” y luego “Informes de canales”.
  • Los reportes en proceso aparecerán como “Informe en revisión”, mientras que los completados se mostrarán como “Informe revisado”.
  • Al seleccionar un informe específico, es posible conocer la decisión de WhatsApp.

Por lo general, las revisiones se completan en un plazo aproximado de 24 horas. Es importante destacar que, una vez enviado un reporte, no se puede cancelar.

Contexto: Active esta función para proteger su celular de los ataques cibernéticos mientras navega en internet

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

2. Petro, con el fantasma de la descertificación, se sube al bus de la fumigación aérea de cultivos ilícitos aplaudida por Cabal, De la Espriella y Duque

3. El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

4. Isabella Ladera tomó drástica decisión tras filtración de video con Beéle: “Tampoco voy a esconderme”

5. Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappCanalesPrivacidad de usuarios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.