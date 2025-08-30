Así de sencillo es eliminar definitivamente un contacto que ya no está en su agenda, pero sigue apareciendo en WhatsApp

Almacenar contactos en el teléfono celular se ha convertido en un aspecto fundamental para millones de personas, ya que contar con una agenda organizada permite llevar un control tanto de la vida personal como laboral, y facilita de manera significativa la comunicación diaria.

Sin embargo, con el tiempo, los números tienden a acumularse y, a medida que cambian las prioridades, muchos dejan de ser relevantes. Esto puede ocurrir porque ya no forman parte del círculo cercano del usuario o, simplemente, porque no existe interés en mantener comunicación. En estos casos, eliminarlos desde la aplicación de “Teléfono” parece la solución más práctica.

Frente a esto, algunos creen que, al borrar un número de la agenda, este desaparece automáticamente de WhatsApp o de otras aplicaciones de mensajería. No obstante, esto no siempre ocurre, ya que estas plataformas funcionan con los números vinculados a sus servidores y no con la libreta de contactos del dispositivo.

WhatsApp ofrece varias opciones para resolver este problema. | Foto: Getty Images

Mientras el número esté asociado a una cuenta activa de WhatsApp, la aplicación lo seguirá mostrando si existió interacción previa o si mantiene relación a través de grupos.

Para eliminar un contacto de manera definitiva, la compañía recomienda seguir estos pasos:

Dirigirse a la pestaña “Chats”, donde se encuentra el historial de conversaciones. Pulsar el ícono de “Nuevo chat”. Seleccionar de la lista el contacto que se desea eliminar y acceder a la conversación. Tocar el símbolo de “Más opciones” (tres puntos verticales) y elegir “Editar”. Nuevamente, escoger “Más opciones” y pulsar “Eliminar” para completar el proceso.

En el caso de contactos bloqueados, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar a WhatsApp y abrir el menú de “Ajustes”. Seleccionar “Privacidad” y luego “Contactos bloqueados”. Hacer clic en la foto de perfil del contacto y tocar el ícono “Info”. Oprimir el ícono de “Más opciones” y seleccionar “Editar”. Finalmente, volver a presionar “Más opciones” y elegir “Eliminar”.

Algunos números deben eliminarse directamente desde WhatsApp. | Foto: Composición de SEMANA: con imagen de Getty y Whatsapp

Además, para que WhatsApp pueda reconocer y sincronizar correctamente los contactos, es necesario revisar los permisos de la aplicación. Para ello, se debe acceder a los ajustes del dispositivo, tocar ‘Aplicaciones’ > ‘WhatsApp’ > ‘Permisos’ > ‘Contactos’ y seleccionar ‘Permitir’. Esto asegura que la plataforma pueda acceder a la libreta de contactos y mostrar la información actualizada.