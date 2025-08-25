Suscribirse

Tecnología

¿Lo bloquearon en WhatsApp? El método fácil y rápido para saber qué contactos ya no lo tienen agregado

Esta facilidad para conectar con cualquier persona que tenga una cuenta vinculada a un número de teléfono también plantea situaciones incómodas, como el bloqueo de usuarios.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 7:02 p. m.
WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Su éxito radica no solo en la inmediatez y gratuidad de la comunicación, sino también en la constante incorporación de funciones que facilitan la interacción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.

La plataforma, propiedad de Meta, ha evolucionado con el tiempo hasta ofrecer herramientas que van mucho más allá de los simples mensajes de texto, convirtiéndose en un espacio integral de comunicación digital.

Sin embargo, esta facilidad para conectar con cualquier persona que tenga una cuenta vinculada a un número de teléfono también plantea situaciones incómodas. No siempre se desea mantener contacto con todos los usuarios disponibles, lo que lleva a algunos a recurrir a la función de bloqueo.

La curiosidad por saber quién ha decidido limitar la comunicación en WhatsApp es común, aunque la aplicación no ofrece un mecanismo oficial para comprobarlo. Aun así, existen ciertas pistas que pueden dar una idea aproximada de si alguien tomó la medida.

Cuando un usuario decide bloquear a otro, la aplicación activa ciertas restricciones que permiten identificar la situación. Por ejemplo, una de las señales más claras es que ya no se podrá visualizar la foto de perfil de la persona que bloqueó, mostrando en su lugar la imagen predeterminada de la app o la última que se vio antes del bloqueo.

Además, los mensajes que se envíen no llegarán a destino: únicamente aparecerá un solo tic, lo que indica que se enviaron, pero nunca fueron entregados. A esto se suma la imposibilidad de acceder a la información sobre el estado, ni a la hora de la última conexión, lo que refuerza la sospecha de haber sido bloqueado.

¿Cómo saber si ha sido bloqueado?

  • Abrir la aplicación de WhatsApp en su dispositivo.
  • Después, ingresar al apartado de ‘Configuración’ o pulsar sobre su foto de perfil.
  • Dentro del menú encontrará la opción ‘Lista de difusión’, donde podrá añadir contactos.
  • En ese punto, seleccionar a las personas que no muestran foto de perfil, ya que esto puede ser una señal de bloqueo.
  • Luego, enviar un mensaje a través de esa lista. Si el texto aparece como ‘Enviado’, significa que ese contacto todavía lo tiene registrado en su WhatsApp. En cambio, si el mensaje no muestra ningún estado —ni enviado, ni entregado, ni leído—, lo más probable es que esa persona lo haya bloqueado.
  • Otra forma de confirmarlo es intentar añadirlo a un grupo: si la aplicación no lo permite, es un indicio claro de que lo ha eliminado o restringido.

