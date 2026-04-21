WhatsApp hace inesperado cambio en una de sus funciones: qué significa el nuevo ícono morado y por qué algunos no lo tienen

Meta, uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo, ha trabajado constantemente en fortalecer sus servicios con nuevas funciones y herramientas que ofrezcan a los usuarios una experiencia más completa, especialmente al momento de comunicarse con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Este es el caso de WhatsApp, una aplicación de mensajería que ha ganado gran popularidad en distintos países.

Los estados de WhatsApp no solo los verán las personas que tiene guardadas en el celular: así funcionaría

Una de las razones por las que hoy muchas personas la han adoptado como su principal medio de comunicación, además de las llamadas telefónicas, es su interfaz sencilla y práctica. En otras palabras, no se requieren conocimientos avanzados para aprovechar todas sus funciones. Incluso, para algunos usuarios se ha convertido en una herramienta de trabajo, ya que permite el envío de archivos y documentos de forma ágil.

Por ello, en los últimos años la compañía se ha enfocado en ampliar este catálogo, incorporando opciones de inteligencia artificial que resultan útiles para resolver dudas sobre temas específicos, ofrecer consejos e incluso generar imágenes, todo de manera gratuita.

Así funciona Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la empresa, que no solo está integrado en WhatsApp, sino también en Facebook y Messenger. Aunque su uso ha crecido recientemente, hay un cambio que muchos han pasado por alto: su ícono.

Así luce Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de WhatsApp. Foto: SEMANA

Meta AI ha renovado su imagen. Anteriormente, se representaba con un círculo en tonos azul y morado; ahora, adopta una figura compuesta por formas similares a pétalos o gotas en color morado. Este rediseño ha llamado la atención de algunos usuarios, quienes lo perciben como una novedad, aunque en esencia la herramienta sigue siendo la misma.

A pesar del cambio visual, su ubicación no se ha modificado. El acceso continúa disponible en la parte inferior derecha de la lista de chats principales de WhatsApp o en la barra de búsqueda. Por lo tanto, su funcionamiento se mantiene sin alteraciones: basta con pulsar alguna de estas opciones para iniciar una conversación con la inteligencia artificial.

Meta AI cambió su ícono, un cambio que algunos ya han visto reflejado en su WhatsApp. Foto: SEMANA

Es importante tener en cuenta que esta actualización forma parte de una estrategia de despliegue gradual, por lo que algunos aún podrían ver el ícono anterior. En estos casos, se recomienda verificar si hay actualizaciones pendientes o simplemente esperar a que el cambio se implemente en el dispositivo.