Los estados de WhatsApp no solo los verán las personas que tiene guardadas en el celular: así funcionaría

La plataforma de mensajería propiedad de Meta está probando una evolución significativa en su sección de ‘Estados’, permitiendo que estas publicaciones efímeras trasciendan el límite de la agenda telefónica.

WhatsApp: Cinco importantes funciones anunciadas por la aplicación

Esta actualización busca expandir el alcance de los contenidos compartidos, de forma similar a como funcionan las historias en otras redes sociales.

El nuevo filtro para ver los estados

De acuerdo con WABetaInfo, el criterio principal para que esta función se active no es la pertenencia a la lista de contactos, sino la actividad reciente entre dos usuarios. De esta manera, si ha intercambiado mensajes o realizado llamadas con alguien que no tenga agendado, es muy probable que sus actualizaciones de estado comiencen a aparecer en su interfaz.

Notificación de cómo aparece ver los estados de otra persona no agregada, en la versión Beta. Foto: WABetaInfo

Este cambio se basa puramente en las interacciones directas que ocurren dentro de la aplicación.

¿Cómo saber si es un contacto no agendado?

En la versión beta de WhatsApp se ha incluido un detalle visual para que los usuarios puedan distinguir rápidamente el origen de estas publicaciones.

Cuando aparece el estado de una persona que no está en la lista de contactos, aparecerá el símbolo “~” ubicado justo antes del nombre o número de celular.

Esta marca actúa como un indicador de que la visibilidad se ha generado debido a un contacto o charla reciente y no por un vínculo guardado en el dispositivo.

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Un paso previo a los nombres de usuario

Esta modificación técnica, detectada en la versión beta 2.25.14.9 para dispositivos Android, parece ser el terreno de juego para una implementación mayor.

La capacidad de mostrar estados a números no agendados se alinea con el desarrollo de los nombres de usuario (@), una función que permitirá a las personas comunicarse sin necesidad de revelar o poseer el número del otro. Así, la aplicación gana flexibilidad y se asemeja más a una red social moderna.

Esta prueba técnica abre paso a una transformación más amplia en WhatsApp. Foto: 123RF

Privacidad y control total

A pesar de esta apertura, la seguridad y las preferencias personales siguen siendo la prioridad del sistema. La visibilidad de los contenidos publicados continuará sujeta estrictamente a la configuración de privacidad que cada usuario defina en su cuenta.

Además, aquellos que prefieran mantener una lista de estados más restringida tendrán la opción de ajustar la aplicación para seguir viendo únicamente las actualizaciones de sus contactos de confianza, evitando el ruido visual de números desconocidos.