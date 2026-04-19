Si WhatsApp ya no tiene almacenamiento, con este sencillo truco puede liberar gigas de memoria sin borrar sus fotos o videos

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en los teléfonos, debido al constante intercambio de fotos, videos, audios y documentos. Con el paso del tiempo, esta acumulación puede saturar la memoria del dispositivo, generando fallas al recibir archivos, descargas lentas o dificultades para guardar nuevos contenidos.

Revise si esta nueva herramienta está instalada en su celular y elimínela de inmediato: podría estar extrayendo datos sensibles

Para hacer frente a este problema, la aplicación incorporó la función ‘Administrar almacenamiento’, una herramienta diseñada para facilitar la gestión del espacio sin afectar la información importante. Esta opción permite identificar de forma rápida los archivos más pesados o repetidos dentro del dispositivo.

Su utilidad radica en que ayuda a mejorar el rendimiento del celular y a mantener el control sobre los datos almacenados. Además, permite eliminar elementos innecesarios de manera selectiva, evitando borrar por error archivos relevantes para el usuario.

La falta de limpieza en la memoria interna reduce la agilidad del teléfono con el paso del tiempo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp?

La función ‘Administrar almacenamiento’ está disponible dentro del menú de configuración de WhatsApp y permite revisar de forma detallada todos los archivos guardados en la aplicación. A través de esta herramienta, los usuarios pueden identificar fácilmente qué contenido ocupa más espacio y decidir qué eliminar para liberar memoria.

Para acceder, se debe ingresar a la app, dirigirse a ‘Ajustes’ y luego a la sección ‘Almacenamiento y datos’. Allí aparece la opción ‘Administrar almacenamiento’, donde se muestran fotos, videos y documentos organizados, incluyendo archivos pesados, duplicados o reenviados con frecuencia, lo que facilita su gestión.

La función ‘Administrar almacenamiento’ está disponible dentro del menú de configuración de WhatsApp. Foto: 123RF

Una vez dentro, el usuario puede seleccionar los elementos que desea borrar, ya sea de forma individual o en grupo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta acción no se puede deshacer, por lo que se recomiendan realizar una copia de seguridad previa en caso de conservar información relevante.

Mantener la costumbre de revisar y limpiar periódicamente el contenido de la app es clave para evitar inconvenientes y conservar el control del almacenamiento del dispositivo. La clave está en utilizar sus herramientas integradas, que simplifican el proceso sin riesgos.