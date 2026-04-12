WhatsApp lo muestra “en línea” sin usted estarlo: así puede solucionar el error que afecta a quienes usan la versión web

¿Le ha pasado que está en WhatsApp y alguien aparece con el estado “en línea”? Esta es una situación que varios usuarios han experimentado recientemente en la aplicación, especialmente en su versión web. En muchos casos, esa información no es del todo precisa, sino que responde a un error temporal con una solución relativamente sencilla.

WhatsApp le deja ocultar sus chats más comprometedores: la práctica función que debe activar para que nadie más los vea

En este contexto, una de las funciones más valoradas de la plataforma es la posibilidad de configurar quién puede ver el estado de conexión, es decir, la etiqueta de “en línea” o la hora de “última vez”. Esta herramienta responde a una necesidad cada vez más común: usar la aplicación sin sentirse vigilado o presionado a contestar de inmediato.

Durante años, este estado fue visible para todos los contactos de manera predeterminada, lo que generaba incomodidad en algunos usuarios. Sin embargo, con las actualizaciones recientes, WhatsApp permite decidir quién puede ver esta información, ofreciendo un mayor control sobre la actividad personal y la privacidad.

Algunos usuarios de WhatsApp, especialmente en su versión web, han reportado que aparecen con el estado “en línea” sin estar usando activamente la aplicación. Foto: 123rf

El error que lo hace aparecer “en línea” sin estar conectado

A pesar de estos avances, el problema puede persistir. De acuerdo con el portal ADSLZone, esto sucede porque la sesión puede mantenerse activa en segundo plano, dependiendo del navegador, el sistema operativo y la forma en que se administran las pestañas abiertas. Por ello, aunque el usuario no esté utilizando activamente la plataforma, puede seguir apareciendo como conectado.

Aunque no se trata de un fallo generalizado, sí puede generar confusiones o malentendidos, ya que otros contactos podrían interpretar que sus mensajes están siendo ignorados.

WhatsApp ha incorporado en los últimos años opciones para que cada usuario decida quién puede ver su estado de conexión. Foto: Getty Images

Para evitar este inconveniente, se recomienda cerrar sesión en WhatsApp Web en lugar de solo cerrar la pestaña, revisar las extensiones del navegador y mantener el sistema actualizado. También es posible desactivar el estado “en línea” desde la configuración de privacidad, aunque esto implica no poder ver el de otros usuarios.