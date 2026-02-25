Si su celular funciona con lentitud, con este sencillo truco podrá liberar memoria en segundos sin eliminar sus fotos

Los celulares se han convertido en herramientas esenciales para la vida cotidiana, ya que permiten guardar fotos y videos, administrar correos, usar aplicaciones y almacenar documentos. Debido a esta intensa actividad, la información se acumula rápidamente y no resulta extraño que aparezca el aviso de memoria llena en momentos clave.

Ante esto, muchos usuarios se enfrentan a la molestia de no poder tomar fotografías, grabar contenido o instalar actualizaciones por falta de almacenamiento. Aunque se cree que las imágenes y las aplicaciones son las principales responsables, existen otros elementos menos evidentes que también ocupan parte considerable de la memoria.

Los celulares se han convertido en herramientas esenciales para la vida cotidiana. Foto: Getty Images

Según los expertos, los archivos temporales, los datos almacenados en caché y los restos de aplicaciones eliminadas son factores determinantes en la saturación del sistema. Estos componentes se generan de forma automática, permanecen ocultos para el usuario y, con el tiempo, podrían afectar el rendimiento del equipo, impedir nuevas descargas y limitar el guardado de información.

¿Cómo liberar memoria sin borrar las fotos?

Existe una alternativa práctica para recuperar espacio sin poner en riesgo fotos, videos ni aplicaciones preferidas. De acuerdo con recomendaciones de Claro, una de las formas más rápidas y seguras de liberar memoria es eliminar de manera periódica los archivos temporales y la caché de las aplicaciones.

Tanto en Android como en iPhone, el usuario puede ingresar a la sección de almacenamiento desde los ajustes y borrar estos datos en pocos pasos, sin afectar su información personal.

Aplicaciones como WhatsApp, Instagram y TikTok guardan datos para acelerar su funcionamiento, pero con el tiempo estos archivos pueden ocupar varios gigas. Al limpiar la caché, el dispositivo recupera espacio de forma inmediata y mejora su rendimiento, sin necesidad de eliminar contenido importante ni desinstalar aplicaciones.

La falta de limpieza en la memoria interna reduce la agilidad del teléfono con el paso del tiempo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Para dispositivos Android, el usuario puede ingresar al menú de ‘Ajustes’ y acceder a la sección de ‘Almacenamiento’ o ‘Aplicaciones’, según el modelo. Allí debe elegir la app deseada, entrar en el apartado de almacenamiento y pulsar la opción para borrar la caché. Este procedimiento elimina archivos temporales que ocupan espacio innecesario sin modificar datos personales ni configuraciones.

Por su parte, en dispositivos de iPhone, el sistema no ofrece una función para eliminar la caché de todas las aplicaciones al mismo tiempo, pero sí permite hacerlo de forma individual. Por ejemplo, en el navegador se puede borrar el historial y los datos de navegación desde los ‘Ajustes’.