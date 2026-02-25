Tecnología

Si su celular funciona con lentitud, con este sencillo truco podrá liberar memoria en segundos sin eliminar sus fotos

Muchos usuarios se enfrentan a la molestia de no poder tomar fotografías, grabar contenido o instalar actualizaciones por falta de almacenamiento.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

25 de febrero de 2026, 10:49 a. m.
Debido al uso constante, la información se acumula rápidamente y no resulta extraño que aparezca el aviso de memoria llena en momentos clave.
Debido al uso constante, la información se acumula rápidamente y no resulta extraño que aparezca el aviso de memoria llena en momentos clave. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images

Los celulares se han convertido en herramientas esenciales para la vida cotidiana, ya que permiten guardar fotos y videos, administrar correos, usar aplicaciones y almacenar documentos. Debido a esta intensa actividad, la información se acumula rápidamente y no resulta extraño que aparezca el aviso de memoria llena en momentos clave.

Ante esto, muchos usuarios se enfrentan a la molestia de no poder tomar fotografías, grabar contenido o instalar actualizaciones por falta de almacenamiento. Aunque se cree que las imágenes y las aplicaciones son las principales responsables, existen otros elementos menos evidentes que también ocupan parte considerable de la memoria.

Encontrar un video que parecía perdido es posible con la opción de historial en TikTok.
Los celulares se han convertido en herramientas esenciales para la vida cotidiana. Foto: Getty Images

Según los expertos, los archivos temporales, los datos almacenados en caché y los restos de aplicaciones eliminadas son factores determinantes en la saturación del sistema. Estos componentes se generan de forma automática, permanecen ocultos para el usuario y, con el tiempo, podrían afectar el rendimiento del equipo, impedir nuevas descargas y limitar el guardado de información.

¿Cómo liberar memoria sin borrar las fotos?

Existe una alternativa práctica para recuperar espacio sin poner en riesgo fotos, videos ni aplicaciones preferidas. De acuerdo con recomendaciones de Claro, una de las formas más rápidas y seguras de liberar memoria es eliminar de manera periódica los archivos temporales y la caché de las aplicaciones.

Vehículos

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Tecnología

App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

Tecnología

Si usted acostumbra cargar el celular antes de salir de casa, preste atención a este detalle clave para no destrozar la batería

Tecnología

El método científico para detectar celulares manipulados de forma remota y prevenir el espionaje

Tecnología

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

Tecnología

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

Tecnología

Astrónomos descubren una nueva supertierra a 91 años luz: una innovadora herramienta permitió confirmar la existencia del planeta

Tecnología

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Tecnología

De borrosa a profesional: técnicas para mejorar las fotos en movimiento

Tecnología

Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Las tres palabras que siempre debería incluir al final de un correo electrónico si quiere recibir una respuesta rápida

Tanto en Android como en iPhone, el usuario puede ingresar a la sección de almacenamiento desde los ajustes y borrar estos datos en pocos pasos, sin afectar su información personal.

Aplicaciones como WhatsApp, Instagram y TikTok guardan datos para acelerar su funcionamiento, pero con el tiempo estos archivos pueden ocupar varios gigas. Al limpiar la caché, el dispositivo recupera espacio de forma inmediata y mejora su rendimiento, sin necesidad de eliminar contenido importante ni desinstalar aplicaciones.

La memoria caché, si nunca se vacía, puede ser la razón de un celular cada vez más lento.
La falta de limpieza en la memoria interna reduce la agilidad del teléfono con el paso del tiempo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Para dispositivos Android, el usuario puede ingresar al menú de ‘Ajustes’ y acceder a la sección de ‘Almacenamiento’ o ‘Aplicaciones’, según el modelo. Allí debe elegir la app deseada, entrar en el apartado de almacenamiento y pulsar la opción para borrar la caché. Este procedimiento elimina archivos temporales que ocupan espacio innecesario sin modificar datos personales ni configuraciones.

Por su parte, en dispositivos de iPhone, el sistema no ofrece una función para eliminar la caché de todas las aplicaciones al mismo tiempo, pero sí permite hacerlo de forma individual. Por ejemplo, en el navegador se puede borrar el historial y los datos de navegación desde los ‘Ajustes’.

Más de Tecnología

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Apple refuerza el control de edad en App Store ante presión legislativa.

App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

No es necesario esperar a que la batería llegue al 0 % para volver a cargar el celular.

Si usted acostumbra cargar el celular antes de salir de casa, preste atención a este detalle clave para no destrozar la batería

-

El método científico para detectar celulares manipulados de forma remota y prevenir el espionaje

Se trata de un sistema automatizado capaz de lavar y secar el cuerpo humano en unos 15 minutos sin intervención directa.

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

Investigadores han planteado una ambiciosa misión para interceptar 3I/ATLAS en el futuro.

Científicos planean ejecutar arriesgada maniobra que podría cambiar la historia 3I/ATLAS: una nave espacial busca ‘cazarlo’

El nuevo planeta es el más externo de los tres y pertenece a una categoría poco frecuente.

Astrónomos descubren una nueva supertierra a 91 años luz: una innovadora herramienta permitió confirmar la existencia del planeta

Starlink es un servicio de internet satelital que está disponible en varios países.

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

La mala señal puede ser un problema cuando se requiere hacer una llamada telefónica.

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Noticias Destacadas