Meta presenta su inteligencia artificial más ambiciosa: así es ‘Muse Spark’, el nuevo modelo con razonamiento avanzado

Meta presentó este miércoles su nueva familia de modelos de inteligencia artificial, Muse, que debuta con Spark, una propuesta diseñada para Meta AI. Este modelo incorpora capacidades de razonamiento avanzado e inteligencia visual, con lo que la compañía da un paso más hacia la superinteligencia artificial.

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Muse, desarrollada en el marco de Meta Superintelligence Labs, reúne los nuevos modelos con los que la empresa busca avanzar hacia sistemas capaces de comprender de forma más profunda el entorno del usuario.

La primera muestra de estas capacidades llega con Muse Spark, un modelo con razonamiento multimodal nativo y un fuerte enfoque en la interacción visual. Además, permite el uso de herramientas, la visualización de la cadena de pensamiento y la coordinación de múltiples agentes.

Para lograrlo, Meta ha recurrido al aprendizaje por refuerzo con el fin de mejorar la precisión, así como al razonamiento en tiempo de prueba para maximizar la inteligencia por token, según explica en su blog oficial.

En cuanto a la seguridad, el desarrollo de Muse Spark se ha basado en el Marco de Escalado de IA Avanzada, mediante el cual se realizaron evaluaciones tanto antes como después de aplicar medidas de mitigación. Estas pruebas abarcaron categorías como riesgos de frontera, alineación del comportamiento y resistencia frente a ataques adversarios.

El primer modelo de esta línea es Spark, integrado en Meta AI, con capacidades de razonamiento avanzado e inteligencia visual. Foto: Getty Images

De acuerdo con la compañía, Muse Spark muestra un “rechazo sólido” en ámbitos de alto riesgo, como armas biológicas y químicas, y no presenta la capacidad autónoma ni las tendencias peligrosas necesarias para generar escenarios de amenaza en áreas como la ciberseguridad o la pérdida de control.

En evaluaciones realizadas por terceros, el modelo destacó por su comprensión del contexto de prueba, al ser capaz de identificar “trampas de alineación” y razonar que debía comportarse con honestidad al estar siendo evaluado.

Frente a la posibilidad de que el modelo actúe de manera distinta en contextos cotidianos, diferentes a los de evaluación, Meta considera que aún requiere un análisis más profundo. No obstante, asegura que no se han detectado comportamientos que indiquen riesgos adicionales para su lanzamiento.

Por ahora, Muse Spark ya está disponible en meta.ai y en la aplicación Meta AI en Estados Unidos, donde ofrece tanto respuestas rápidas como razonamientos más complejos.

Muse Spark combina texto, imagen y herramientas en un mismo sistema. Foto: Getty Images

El modelo también introduce nuevas funciones en el asistente, como un modo de compras y la generación de respuestas con un contexto más enriquecido a partir de contenido de Instagram, Facebook y Threads.

Se trata del primer modelo propietario de Meta en esta línea, aunque la compañía ha adelantado que futuras versiones podrían ser de código abierto. Por el momento, el acceso está disponible mediante una API en vista previa privada para socios seleccionados.

*Con información de Europa Press