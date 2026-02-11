Tecnología

Meta apuesta por la inteligencia artificial para transformar fotos y publicaciones en Facebook: así funciona su nueva herramienta

La compañía busca mejorar la interacción y ofrecer formas más creativas y expresivas de participación en la plataforma.

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 8:04 a. m.
Meta incorporó una herramienta basada en Meta AI que permite animar la foto de perfil.
Meta incorporó una herramienta basada en Meta AI que permite animar la foto de perfil. Foto: Getty Images

Meta ha implementado una nueva función en Facebook que permite animar la foto de perfil mediante las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Meta AI. Con esta herramienta, una imagen estática puede transformarse en un breve vídeo con acciones predefinidas.

Con el objetivo de mejorar la interacción en la plataforma, la compañía apuesta por Meta AI como una forma de ayudar a los usuarios a expresarse de manera más creativa, tanto en su foto de perfil como en publicaciones del feed e Historias.

En concreto, la nueva opción convierte una fotografía fija en una animación corta en la que el usuario aparece realizando movimientos predeterminados, como formar un corazón con las manos. Según explicó Meta en un comunicado publicado en su página web, las animaciones disponibles incluyen movimientos naturales, un sombrero de fiesta, confeti, un saludo o la forma de corazón. La empresa prevé incorporar más alternativas a lo largo del año, con el fin de “darle vida a la foto de perfil según los sentimientos”.

Meta promete herramientas más avanzadas junto con artistas y creadores.
Las funciones se están extendiendo progresivamente a todos los usuarios. Foto: Getty Images

Para lograr mejores resultados, Meta recomienda utilizar una imagen en la que aparezca una sola persona, mirando a la cámara, con el rostro visible y sin sostener objetos.

El proceso es sencillo: basta con pulsar la foto de perfil y seleccionar la opción “Animar foto de perfil”. Después, se puede elegir una imagen de la galería del smartphone o una fotografía ya publicada en Facebook y seleccionar el movimiento deseado. Una vez creada la animación, es posible compartirla en el feed como publicación o establecerla como nueva foto de perfil.

Meta AI llega a las fotos de perfil y publicaciones de Facebook

Otra de las novedades, también impulsada por Meta AI, es la función “Restyle”, que permite transformar la estética de una imagen antes de compartirla en Historias o en la sección de Recuerdos.

Entre los estilos disponibles se encuentran opciones como estética anime o ilustración, distintos estados de ánimo, variaciones de iluminación, gamas de colores —como tonos fríos o rosados— y fondos predeterminados, como una playa o un paisaje urbano.

Para utilizar esta herramienta, se debe cargar una fotografía en las Historias o acceder a los Recuerdos y seleccionar la opción “Cambiar estilo”, donde Meta AI ofrece los distintos diseños predefinidos.

Para mejores resultados, se sugiere usar una imagen con una sola persona.
Para mejores resultados, se sugiere usar una imagen con una sola persona. Foto: NurPhoto via Getty Images

Finalmente, Meta también ha incorporado la posibilidad de personalizar las publicaciones de texto en el feed con efectos visuales y fondos animados generados mediante inteligencia artificial.

La compañía indicó que esta función se está implementando de manera gradual y que permitirá hacer las publicaciones más “divertidas y expresivas”. Tras redactar el texto, el usuario deberá pulsar el ícono de la “A” con fondo de arcoíris para elegir entre diversos fondos estáticos o animados. Próximamente, se añadirán opciones temáticas de temporada.

Estas nuevas funciones basadas en Meta AI se están desplegando de forma progresiva para todos los usuarios.

*Con información de Europa Press

