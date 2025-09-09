Si sospecha que están suplantando su identidad en Instagram, así puede reportar la cuenta fácilmente

Instagram es una de las redes sociales más destacadas y utilizadas en la actualidad. Desde su lanzamiento se consolidó como una plataforma enfocada en la creación y difusión de contenido, lo que permitió a millones de usuarios aprovechar sus herramientas para mostrar su estilo de vida, compartir fotografías, videos y construir comunidades en torno a sus perfiles.

Aunque incluye una función de mensajería, la aplicación no está diseñada como un servicio de chat al estilo de WhatsApp. Su fortaleza radica en el contenido audiovisual, que puede compartirse en publicaciones o historias. Con el paso del tiempo, ha incorporado nuevas funciones como filtros, música y herramientas de personalización, que dinamizan la experiencia sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

No obstante, alrededor de esta red social también se presentan riesgos, como la suplantación de identidad. Personas inescrupulosas pueden robar fotos, nombres o información de otros usuarios para crear perfiles falsos con diferentes fines, lo que representa un problema de seguridad para quienes resultan afectados.

En cualquier caso, la suplantación de identidad en redes sociales es un delito en muchos países. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante este tipo de situaciones, lo recomendable es actuar de inmediato siguiendo las instrucciones de la propia plataforma. Según su centro de ayuda, “Instagram se toma la seguridad muy en serio. Si se detecta que una cuenta se hace pasar por otra persona, es posible reportarla directamente desde la aplicación”.

Una cuenta impostora corresponde a un perfil que utiliza el nombre, fotografías o información de otra persona u organización con el objetivo de confundir y hacerse pasar por ella. En este sentido, la plataforma permite reportar casos de suplantación cuando el perfil falso se hace pasar por:

El propio usuario.

Un familiar, amigo o conocido.

Una celebridad o figura pública.

Una empresa u organización.

En situaciones especiales, como cuando un menor es víctima de suplantación, los padres o tutores pueden realizar el reporte en su nombre a través de un formulario especial.

Las personas que suplantan identidades en Instagram suelen hacerlo por distintos motivos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cómo reportar una cuenta falsa en Instagram

El procedimiento no es extenso ni complejo. Los pasos generales son los siguientes:

Acceder al perfil sospechoso, ya sea desde una publicación o mediante la búsqueda del nombre de usuario. Abrir el menú de opciones que aparece junto al nombre del perfil. Seleccionar la opción “Reportar” y luego “Reportar cuenta”. Elegir “Finge ser otra persona”. Indicar a quién está suplantando (propio usuario, un conocido, una figura pública o una empresa) y completar el proceso siguiendo las instrucciones en pantalla.

Aspectos clave a tener en cuenta