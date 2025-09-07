Tecnología
Si se le desaparecen los mensajes de chats de WhatsApp cada cierto tiempo, significa que esta función fue activada
Si los mensajes desaparecen en WhatsApp, es porque alguien activó la opción de mensajes temporales.
¿Ha notado que los mensajes de WhatsApp en algunos chats se desaparecen después de un tiempo? No se preocupe, su celular no tiene ningún problema. Lo que sucede es que la otra persona activó una opción especial que hace que los mensajes se borren solos.
Muchas personas se asustan cuando ven que sus conversaciones se van borrando solas, pero en realidad es algo que WhatsApp hizo a propósito con el fin de cuidar la privacidad.
¿Qué son los mensajes temporales?
Esta herramienta se llama “mensajes temporales” y básicamente hace que las conversaciones se borren automáticamente después de cierto tiempo. Es como si tuviera un borrador invisible que limpia los chats sin que tenga que hacerlo manualmente.
Entre las opciones se puede elegir cuánto tiempo desea que duren los mensajes antes de que se borren; están:
- Un día.
- Una semana.
- Tres meses.
Es perfecto para cuando no se desee que ciertos mensajes queden guardados para siempre; además, lo importante es saber que solo se borran los mensajes nuevos, es decir, los que envié después de activar esta función. Los mensajes viejos que ya se tenía no se van a borrar.
Cómo activar los mensajes temporales para todos los chats
Si quiere que todos sus contactos tengan esta función activada, es muy fácil hacerlo. Primero, abra WhatsApp y busque el botón de “Ajustes” (normalmente está abajo en la pantalla).
Después, presione en donde dice “Privacidad” y entre allí. Ahí va a ver muchas opciones, pero la que interesa se llama “Duración predeterminada”. Al tocar ahí, van a aparecer las tres opciones de tiempo.
Allí, seleccione la adecuada: 24 horas si quiere que los mensajes se borren rápido, siete días o también 90 días si prefiere que duren casi tres meses.
Una vez seleccione una, todos los chats nuevos que comience van a tener esta función activada automáticamente. Pero no olvide que esto solo afecta a los mensajes que envié después de activarla.
Cómo activarla solo en algunos chats específicos
También se puede hacer en un solo chat, sin necesidad de hacerlo con todos; para ello, entre al chat que desea configurar y toque en el nombre de la persona o del grupo que está arriba de la pantalla, se va a abrir una pantalla con más información.
Busque donde dice “Mensajes temporales” y entre; en ocasiones aparece el aviso señalando si desea continuar, posteriormente va a ver las mismas tres opciones de tiempo: 24 horas, siete días o 90 días.
Luego de seleccionar según la preferencia, ahora solo en ese chat específico los mensajes se van a borrar automáticamente después del tiempo que escogiste.