Si tiene un televisor antiguo que ya no es compatible con Netflix, conecte este dispositivo para disfrutar de series y películas

Con el paso del tiempo, algunos modelos de televisor quedan obsoletos y dejan de recibir actualizaciones.

Redacción Tecnología
29 de septiembre de 2025, 7:17 p. m.
La plataforma requiere de tecnologías avanzadas para funcionar correctamente.
| Foto: Getty Images

Hoy en día no es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ello surgen nuevos dispositivos que se adaptan a las tendencias y prometen una experiencia cada vez más personalizada. Un ejemplo de ello son los televisores, que a lo largo de los años han evolucionado hasta integrar internet y la posibilidad de descargar aplicaciones, entre muchas otras funciones.

Estos se conocen como Smart TV, televisores que incorporan un sistema operativo propio y conexión a la red, lo que les permite ofrecer funciones similares a las de un computador o un teléfono inteligente.

Desde la pantalla es posible acceder a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ o Prime Video, navegar por internet, descargar aplicaciones, escuchar música en línea e incluso controlar otros dispositivos del hogar.

La función nativa de duplicación inalámbrica permite proyectar películas, presentaciones y aplicaciones.
| Foto: Getty Images/Maskot

Debido a este rápido avance tecnológico, algunos modelos más antiguos pueden quedar obsoletos con el tiempo, especialmente si su sistema deja de recibir actualizaciones. Según el portal Enter, Netflix dejaría de ofrecer soporte en ciertos modelos por esta razón.

Contexto: Si busca ahorrar espacio en casa, organice de esta forma sus electrodomésticos para evitar que sufran daños costosos

Entre ellos se incluyen los Sony Bravia de las series KDL, XBR, W95 y X95, y posiblemente algunos modelos de Samsung, LG y Panasonic. Esto ocurre porque las plataformas de streaming requieren tecnologías avanzadas y robustas para funcionar correctamente.

Con un televisor que cumpla con estos requisitos, no solo Netflix, sino otras plataformas, podrán ofrecer un mejor servicio, incluyendo nuevas funciones, mejoras en sus algoritmos y una mayor calidad de reproducción.

¿Qué es un Chromecast y cómo usarlo para ver Netflix?

El Chromecast es un dispositivo de transmisión multimedia creado por Google. Se conecta al puerto HDMI del televisor y permite enviar contenido desde un celular, tablet o PC directamente a la pantalla grande, utilizando la red wifi del hogar.

Netflix
| Foto: NurPhoto via Getty Images

A diferencia de otros reproductores, el Chromecast no tiene un control remoto tradicional, sino que se maneja desde el dispositivo móvil. Desde allí, se selecciona la aplicación, película o serie que se desea ver y se “lanza” al televisor con un solo toque.

Su instalación es rápida y su uso resulta muy intuitivo, lo que lo convierte en uno de los accesorios más populares para el entretenimiento en el hogar, especialmente para quienes todavía tienen televisores antiguos pero quieren seguir utilizándolos.

Contexto: HDMI fantasma: qué es, para qué sirve y cómo se utiliza este pequeño accesorio que muy pocos conocen

Es importante contar con una buena conexión wifi para que el contenido se transmita de manera fluida y sin interrupciones, garantizando así una experiencia de visualización óptima.

