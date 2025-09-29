Si tiene un televisor antiguo que ya no es compatible con Netflix, conecte este dispositivo para disfrutar de series y películas

Hoy en día no es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ello surgen nuevos dispositivos que se adaptan a las tendencias y prometen una experiencia cada vez más personalizada. Un ejemplo de ello son los televisores, que a lo largo de los años han evolucionado hasta integrar internet y la posibilidad de descargar aplicaciones, entre muchas otras funciones.

Estos se conocen como Smart TV, televisores que incorporan un sistema operativo propio y conexión a la red, lo que les permite ofrecer funciones similares a las de un computador o un teléfono inteligente.

Desde la pantalla es posible acceder a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ o Prime Video, navegar por internet, descargar aplicaciones, escuchar música en línea e incluso controlar otros dispositivos del hogar.

Algunos modelos antiguos dejan de recibir actualizaciones con el tiempo. | Foto: Getty Images/Maskot

Debido a este rápido avance tecnológico, algunos modelos más antiguos pueden quedar obsoletos con el tiempo, especialmente si su sistema deja de recibir actualizaciones. Según el portal Enter, Netflix dejaría de ofrecer soporte en ciertos modelos por esta razón.

Entre ellos se incluyen los Sony Bravia de las series KDL, XBR, W95 y X95, y posiblemente algunos modelos de Samsung, LG y Panasonic. Esto ocurre porque las plataformas de streaming requieren tecnologías avanzadas y robustas para funcionar correctamente.

Con un televisor que cumpla con estos requisitos, no solo Netflix, sino otras plataformas, podrán ofrecer un mejor servicio, incluyendo nuevas funciones, mejoras en sus algoritmos y una mayor calidad de reproducción.

¿Qué es un Chromecast y cómo usarlo para ver Netflix?

El Chromecast es un dispositivo de transmisión multimedia creado por Google. Se conecta al puerto HDMI del televisor y permite enviar contenido desde un celular, tablet o PC directamente a la pantalla grande, utilizando la red wifi del hogar.

Netflix es una plataforma que se actualiza con frecuencia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

A diferencia de otros reproductores, el Chromecast no tiene un control remoto tradicional, sino que se maneja desde el dispositivo móvil. Desde allí, se selecciona la aplicación, película o serie que se desea ver y se “lanza” al televisor con un solo toque.

Su instalación es rápida y su uso resulta muy intuitivo, lo que lo convierte en uno de los accesorios más populares para el entretenimiento en el hogar, especialmente para quienes todavía tienen televisores antiguos pero quieren seguir utilizándolos.