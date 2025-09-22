Suscribirse

Tecnología

Siguiendo estos simples y rápidos pasos podrá usar correctamente el ‘modo cine’ de su televisor para una mejor imagen

Dedicar unos minutos a calibrar el televisor antes de ver una película puede transformar por completo la experiencia cinematográfica en casa.

Redacción Tecnología
22 de septiembre de 2025, 1:38 p. m.
Los televisores modernos ofrecen funciones que permiten tener una experiencia de cine en casa.
Los televisores modernos ofrecen funciones que permiten tener una experiencia de cine en casa. | Foto: Getty Images

Casi todos tienen un televisor en casa, ya sea en la sala, en la habitación o en el estudio. Este dispositivo ha hecho parte de la vida de las personas durante muchas generaciones, evolucionando hasta convertirse en una herramienta inteligente que facilita el entretenimiento de las familias.

Hoy en día, existen múltiples opciones en el mercado tecnológico para que los usuarios elijan el televisor que más les guste y se ajuste a sus necesidades, ya sea por tamaño, capacidad o características. Sin embargo, suele ocurrir que al comprar un equipo nuevo, o al tener uno por varios años en casa, se pasan por alto funciones importantes que pueden mejorar notablemente la experiencia de uso.

Un ejemplo claro es el hábito de ver películas o series. Muchos televisores cuentan con una configuración especial que permite ajustar la imagen para que los colores, la calidad y los contrastes luzcan de manera más auténtica.

Películas
Ver películas en casa se ha convertido en una experiencia cada vez más cercana a la del cine. | Foto: Getty Images

Con los avances actuales, gran parte de los modelos incluyen un “Modo Cine”, “Filmmaker Mode” o “Modo Director”, denominación que varía según el fabricante, pero que en esencia busca ofrecer una experiencia más cercana a la de una sala de cine.

Al activarlo, el televisor adapta automáticamente los parámetros de imagen necesarios: contraste, brillo, color, nitidez y demás elementos visuales que contribuyen a una experiencia cinematográfica más realista.

Para activar este modo, el procedimiento puede variar dependiendo de la marca y el modelo, pero en general basta con ingresar a la sección de ‘Ajustes’ del televisor, luego dirigirse al apartado de ‘Imagen’ y revisar los modos disponibles. Allí es posible encontrar opciones como “Deportes”, “Dinámico”, “Estándar” o “Películas”. Lo ideal es seleccionar “Cine” o “Filmmaker Mode”, según cómo aparezca en el menú.

Hacer estos ajustes puede mejorar la experiencia de visualización en el televisor.
Hacer estos ajustes puede mejorar la experiencia de visualización en el televisor. | Foto: Getty Images

Una vez habilitado, el televisor se encargará de realizar los ajustes necesarios para que las películas se vean con la mejor calidad posible. Además, en muchos modelos estos cambios también pueden personalizarse de acuerdo con las preferencias de cada usuario.

Por último, conviene tener en cuenta que algunos equipos modernos hacen este ajuste de manera automática al detectar que se está reproduciendo una película desde una plataforma de streaming. De esta forma, el dispositivo evita configuraciones manuales y garantiza que la experiencia sea siempre la mejor posible.

Aprovechar correctamente estas funciones permite que los usuarios disfruten de sus películas y series favoritas con una experiencia visual más realista y envolvente, aprovechando al máximo las capacidades de sus televisores modernos.

