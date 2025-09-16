Tecnología
Las funciones poco conocidas de Netflix que facilitan encontrar contenido con un solo clic
El uso de estos atajos y herramientas permite disfrutar de una experiencia más personalizada y sencilla.
En la actualidad, las plataformas de streaming se han consolidado como las preferidas para ver películas, series, documentales y otros contenidos, gracias a su practicidad y a la variedad de catálogos que ofrecen, con opciones tanto para adultos como para niños.
Para acceder a estos servicios es necesario contar con una suscripción mensual, cuyo costo varía según el país y el plan seleccionado. Algunos planes incluyen más beneficios que otros, pero, en general, todos permiten explorar un sinfín de características que muchas veces los usuarios no aprovechan por completo.
En consecuencia, suelen quedarse en lo más básico, sin descubrir los atajos o trucos que facilitan y enriquecen la experiencia de visualización.
En el caso de Netflix, existen varias herramientas útiles, según destacó el portal Xataka. Una de ellas consiste en aprovechar al máximo el buscador de contenidos, especialmente cuando se busca algo específico por género o por actor. Si no se recuerda con exactitud el título o el nombre completo, escribir una palabra clave es suficiente para que la plataforma muestre todas las opciones relacionadas.
Además, Netflix cuenta con categorías por género para organizar el catálogo. No obstante, algunas de ellas permanecen ocultas y solo pueden encontrarse mediante códigos. Entre los más usados se encuentran:
- Thrillers de acción: 43048
- Aventuras: 7442
- Comedias clásicas: 31694
- Dramas clásicos: 29809
- Cine negro: 7687
- Parodias: 4922
- Dramas biográficos: 3179
Otra función interesante es la posibilidad de crear listas personalizadas con las series o películas favoritas. Para ello basta con hacer clic en el contenido elegido y seleccionar “Añadir a mi lista”. De esta forma, se evitan búsquedas manuales posteriores y todo queda disponible en un solo lugar.
Finalmente, Netflix también permite eliminar contenidos de la sección “Seguir viendo”, diseñada para retomar fácilmente los títulos que se dejaron pendientes.
Esta opción resulta práctica cuando el usuario decide abandonar una serie o película, ya que, en lugar de permanecer visible constantemente, basta con ingresar a la ficha del contenido y seleccionar “Quitar de Seguir viendo” para organizar mejor la experiencia de uso.