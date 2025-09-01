A pesar de que el catálogo de Netflix supera los 5.500 títulos, muchos usuarios sienten que siempre se enfrentan a las mismas sugerencias al abrir la plataforma.

Esto ocurre porque el sistema prioriza ciertos algoritmos de recomendación, limitando la visibilidad de una gran variedad de opciones.

Sin embargo, más allá de las secciones habituales que aparecen en la pantalla principal, existen categorías ocultas que permiten descubrir películas, series y documentales que rara vez aparecen en primer plano.

Para acceder a ellos, la clave está en conocer cómo aprovechar las funciones adicionales de Netflix, como los códigos secretos, que abren la puerta a un universo mucho más amplio de entretenimiento.

De acuerdo con el portal especializado What’s On Netflix, estos códigos secretos abarcan una amplia variedad de géneros, desde comedias románticas independientes hasta thrillers psicológicos, pasando por documentales biográficos o películas de acción clásicas. Existen más de 3.000 combinaciones disponibles dentro de la plataforma.

Para utilizarlos, el procedimiento es sencillo: basta con escribir el número en la barra de búsqueda y automáticamente se desplegarán las producciones relacionadas con ese género o subgénero en particular.

La razón detrás de la existencia de estos códigos está en la magnitud del contenido que ofrece Netflix. Debido a que resulta imposible mostrar todos los títulos al usuario desde la página principal, la plataforma organiza su catálogo en categorías específicas y subgéneros, cada uno con un código asignado.

De este modo, los usuarios pueden explorar con mayor precisión producciones que se ajusten a sus gustos, más allá de lo que sugieren los algoritmos tradicionales. Aunque la lista es extensa, según el portal especializado netflix-codes.com, algunos ejemplos destacados incluyen:

Acción y aventura

43048: Cine de intriga y acción

77232: Películas asiáticas de acción

43040: Películas de acción con humor

46576: Películas clásicas de acción y aventura

10702: Espionaje

2125: Acción militar

9584: Crímenes y acción

8985: Películas de artes marciales

2125: Acción militar y aventura

10118: Películas de cómics y superhéroes

Terror

75405: Zombis

8654: Terror extranjero

42023: Terror sobrenatural

89585: Comedia de terror

8646: Psicópatas y asesinos seriales

52147: Terror adolescente

8195: Películas de terror serie B

45028: Películas de terror de mar profundo

10944: Películas de terror de culto

947: Películas de monstruos

Intriga

3269: Cine independiente

5505: Thriller psicológico

psicológico 11140: Thriller sobrenatural

sobrenatural 10499: Crímenes

9147: Espionaje

9994: Misterio

46588: Thrillers clásicos

clásicos 31851: Películas gánsteres

Romance

1255: Drama romántico

31273: Romances clásicos

9916: Cine independiente romántico

36103: Romances excéntricos

502675: Romances inolvidables

35800: Películas románticas tórridas

5475: Comedias románticas

Documentales

3652: Biográficos

5349: Históricos

4006: Militares

10005: Religiosos

2595: Ciencia y naturaleza

9875: Crímenes

90361: Música y conciertos

3675: Socioculturales

180: Documentales deportivos

1159: Documentales de viajes y aventura

Películas clásicas

47147: Fantasía y ciencia ficción clásica

7687: Cine negro

48744: Películas de guerra clásicas

31694: Comedias clásicas

Dramas

6889: Dramas del crimen

6384: Para llorar

5012: Dramas del mundo del espectáculo

384: Dramas independientes

Ciencia ficción y fantasía

1568: Acción de ciencia ficción y fantasía

3327: Alien sci-fi

4734: Culto sci-fi y fantasía

47147: Fantasía y ciencia ficción clásica

Películas extranjeras

58807: Películas francesas

10463: Películas de India

10398: Películas japonesas

58741: Películas españolas

Programas de televisión

72436: TV de comida y viajes

4814: Miniseries

52780: TV de ciencia y naturaleza

74652: Programas de televisión de culto

Deportes

5286: Comedias deportivas

12443: Películas de boxeo

6695: Artes marciales, box y lucha libre

y lucha libre 7243: Dramas deportivos

Musicales

13573: Musicales del mundo del espectáculo

55774: Musicales de escenario

32392: Musicales clásicos

Animé

2653: Anime action

10695: Anime horror

9302: comedias de animé

Contenido familiar e infantil