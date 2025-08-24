Si su conexión wifi presenta interferencias, haga este rápido ajuste en su router para ampliar y mejorar la señal de internet

En la actualidad, el funcionamiento del internet en el hogar depende principalmente de una buena señal de wifi, la cual puede presentar problemas de alcance que resultan en una conexión lenta o inestable, provocando inconformidad entre quienes usan el internet para el desarrollo de algunas actividades diarias, sea en lo laboral o personal.

Estas limitaciones a la hora de navegar o realizar tareas en línea puede afectar la conectividad de la red. En ese contexto, es importante saber cómo posicionar correctamente las antenas del router, con el objetivo de garantizar una señal más fuerte y estable en toda la casa.

Aunque la primera reacción suele ser culpar al proveedor de servicios, en realidad, muchos de estos problemas pueden solucionarse fácilmente con algunos ajustes previos a la intervención técnica. Un ejemplo de ello es ajustar sus antenas o modificar la configuración de la red para optimizar significativamente la señal wifi.

De acuerdo con el sitio web especializado en tecnología Xatakamovil.com, las antenas de los routers no generan ondas de manera uniforme en todas las direcciones, sino que su emisión sigue una forma que se asemeja a un donut. Esta configuración permite que la señal se extienda más en el plano horizontal que en el vertical.

Para optimizar la cobertura, expertos recomiendan que al menos una de las antenas esté posicionada verticalmente, apuntando hacia el techo. Esto asegura que la señal se difunda en el plano horizontal, que es donde comúnmente se encuentran los dispositivos que requieren conexión.

Esta configuración permite que la señal se extienda más en el plano horizontal que en el vertical. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En routers con múltiples antenas, lo más efectivo es alternar su orientación. Colocar una antena en posición vertical y la otra en horizontal puede mejorar la polarización de la señal, garantizando que tanto el router como los dispositivos conectados trabajen de manera óptima. De esta forma, maximiza la calidad de la conexión, aprovechando el potencial de ambas antenas en función de su disposición.

Adicionalmente, si su hogar tiene varias plantas o la ubicación del router no es la más convencional, la mejor opción será experimentar con diferentes configuraciones hasta encontrar la que ofrezca el mejor rendimiento. Por ejemplo, en espacios abiertos o casas de una sola planta, orientar la antena principal en vertical puede expandir la señal a lo largo de toda la superficie.

El router wifi tiene diversas luces de colores. | Foto: Getty Images

Es fundamental recordar que el posicionamiento de las antenas de un router no tiene una fórmula exacta. Cada hogar tiene características particulares, como la distribución de las habitaciones, la cantidad de dispositivos conectados y los materiales de construcción, que influyen en la forma en que se dispersa la señal.

Pero, si tras ajustar las antenas la señal wifi sigue siendo débil o inestable, existen varias soluciones adicionales que se pueden implementar para mejorar la conexión. Una de las más efectivas es recurrir a la instalación de conexiones cableadas. Usar cables Ethernet para conectar dispositivos de manera directa garantiza una transferencia de datos más estable y rápida, especialmente en distancias cortas donde el wifi podría no ser suficiente para una conexión fluida.

Otra alternativa eficaz es la implementación de redes Mesh, que se han convertido en una de las mejores opciones para mejorar la cobertura wifi en casas grandes o con espacios difíciles de cubrir.