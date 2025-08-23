Uno de los recursos que se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana es el internet, siendo clave tanto en tareas personales como en actividades profesionales. Entre las múltiples plataformas disponibles, Google se posiciona como el líder en el ámbito de las búsquedas, ya que ofrece la posibilidad de consultar y descubrir información sobre cualquier tema que despierte su curiosidad o necesidad.

Sin embargo, lo que pocos usuarios conocen es que Google no solo funciona como un buscador, sino que también guarda secretos en forma de juegos interactivos. Aunque muchos ya han probado el famoso dinosaurio que aparece cuando no hay conexión, existen otras opciones igual de entretenidas.

Google se posiciona como el líder absoluto en el ámbito de las búsquedas. | Foto: Getty Images

Lo más interesante es que estos pasatiempos están disponibles de manera gratuita, sin necesidad de instalar programas adicionales ni recurrir a descargas externas.

¿Cuáles son los juegos ‘ocultos’?

Estos minijuegos escondidos ofrecen un momento de distracción para quienes buscan relajarse unos minutos frente a la pantalla. Su mayor atractivo es que no requieren procesos complicados para activarse, ya que basta con introducir ciertos comandos o frases clave en el buscador para que aparezcan de inmediato.

Con el paso del tiempo, varios de estos pasatiempos han alcanzado gran popularidad y se han convertido en clásicos dentro del universo digital. Entre ellos se encuentran títulos emblemáticos:

Pacman

Snake —recordado por millones de usuarios del mítico Nokia 1100—

Dinosaurio

Google Earth Flight Simulator

Pinball

Quick & Draw

Zerg Rush

Doodle Cricket

Atari Breakout

Solitario

Buscaminas

Dreidel giratorio

Emoji Kitchen

Juegos de memoria

Triqui

El famoso buscador nació como un trabajo para tesis de grado. | Foto: Getty Images

Muchos de estos juegos nacieron como doodles conmemorativos y terminaron por convertirse en favoritos del público.