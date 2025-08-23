Suscribirse

Los juegos ocultos de Google que pocos conocen: así puede activarlos sin instalaciones y en solo segundos

Muchos de estos juegos nacieron como ‘doodles’ conmemorativos y terminaron por convertirse en los favoritos del público.

Redacción Tecnología
23 de agosto de 2025, 10:50 p. m.
Es una forma de entretenimiento y diversión sin tener que gastar un peso de más.
Uno de los recursos que se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana es el internet, siendo clave tanto en tareas personales como en actividades profesionales. Entre las múltiples plataformas disponibles, Google se posiciona como el líder en el ámbito de las búsquedas, ya que ofrece la posibilidad de consultar y descubrir información sobre cualquier tema que despierte su curiosidad o necesidad.

Sin embargo, lo que pocos usuarios conocen es que Google no solo funciona como un buscador, sino que también guarda secretos en forma de juegos interactivos. Aunque muchos ya han probado el famoso dinosaurio que aparece cuando no hay conexión, existen otras opciones igual de entretenidas.

Eliminar la información antes de vender, un PC es un paso esencial para proteger la privacidad.
Lo más interesante es que estos pasatiempos están disponibles de manera gratuita, sin necesidad de instalar programas adicionales ni recurrir a descargas externas.

¿Cuáles son los juegos ‘ocultos’?

Estos minijuegos escondidos ofrecen un momento de distracción para quienes buscan relajarse unos minutos frente a la pantalla. Su mayor atractivo es que no requieren procesos complicados para activarse, ya que basta con introducir ciertos comandos o frases clave en el buscador para que aparezcan de inmediato.

Con el paso del tiempo, varios de estos pasatiempos han alcanzado gran popularidad y se han convertido en clásicos dentro del universo digital. Entre ellos se encuentran títulos emblemáticos:

  • Pacman
  • Snake —recordado por millones de usuarios del mítico Nokia 1100—
  • Dinosaurio
  • Google Earth Flight Simulator
  • Pinball
  • Quick & Draw
  • Zerg Rush
  • Doodle Cricket
  • Atari Breakout
  • Solitario
  • Buscaminas
  • Dreidel giratorio
  • Emoji Kitchen
  • Juegos de memoria
  • Triqui
El famoso buscador ha tenido cambios en su diseño a lo largo de los años.
Muchos de estos juegos nacieron como doodles conmemorativos y terminaron por convertirse en favoritos del público.

Además, esta herramienta también ofrece muchas otras funciones que le permiten a las personas no solo entretenerse, sino aprender sobre un tema específico. Un ejemplo de ello es Google Translate, que brinda apoyo gratuito y desde cualquier lugar a estudiantes para aprender idiomas de manera interactiva y con inteligencia artificial.

