Minecraft anuncia su expansión más ambiciosa: nuevo juego, actualizaciones y parque temático

El sábado 21 de marzo se celebró el primer Minecraft Live de 2026, un evento en el que se presentaron las últimas novedades del popular videojuego y su universo. Entre los anuncios más destacados están el nuevo título Minecraft Dungeons II, varias actualizaciones y la creación de un parque temático propio en Londres.

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La aventura independiente Minecraft Dungeons II llegará en otoño de este año con nuevas localizaciones, enemigos y “combates de alto riesgo” dentro del mundo de Minecraft. Estará disponible en Xbox Game Pass y se lanzará para Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y, más adelante, para PC.

Entre las próximas actualizaciones figuran Tiny Takeover y Chaos Cubed. La primera llegará el 24 de marzo e incorporará un nuevo diseño para los “baby mobs”, las crías de animales del juego, que dejarán de ser una versión escalada de los adultos. Por su parte, Chaos Cubed, prevista para más adelante en 2026, introducirá las cuevas de azufre y el cubo de azufre, capaz de absorber bloques.

La franquicia da un paso más allá de lo digital con proyectos físicos e inmersivos. Foto: Getty Images

Todo sobre el nuevo juego del universo Minecraft

Más allá de la nueva entrega y las actualizaciones del videojuego original, los planes de Minecraft apuntan a expandirse al mundo real. En esta línea, Mojang Studios y Merlin Entertainments anunciaron Minecraft World, un parque temático que se inaugurará en Londres en 2027.

Además, se reveló Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia nocturna al aire libre que tendrá lugar en Buenos Aires (Argentina). En ella, los participantes explorarán biomas del videojuego, fabricarán su propio equipo, obtendrán recursos y se enfrentarán a “mobs” en un entorno natural.

Todas las novedades de Minecraft 2026: juego, actualizaciones y eventos reales Foto: NurPhoto via Getty Images

Por último, Minecraft continúa con la expansión de la experiencia Villager Rescue, que permite a los jugadores convertirse en protagonistas del videojuego en un entorno inmersivo. Más allá de Estados Unidos, esta experiencia también llegará a México, Dinamarca y Singapur.

*Con información de Europa Press.