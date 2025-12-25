Cultura

Las razones por las que ‘Minecraft’ fue una de las películas más taquilleras de 2025 pese a las críticas divididas que recibió

La cinta, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, revolucionó a la industria del entretenimiento por sus sorprendentes cifras de recaudación.

Redacción Cultura
25 de diciembre de 2025, 3:19 p. m.
'Una película de Minecraft' es protagonizada por Jack Black, Danielle Brooks, Jason Momoa y Emma Myers.
'Una película de Minecraft' es protagonizada por Jack Black, Danielle Brooks, Jason Momoa y Emma Myers. Foto: cortesía Max

Aunque la adaptación del videojuego Minecraft —uno de los más vendidos de la historia—, generó críticas divididas, logró convertirse en un fenómeno global que se empezó a notar en las plataformas digitales desde su primer día de estreno.

¿Qué provocó este furor entre el público? En realidad la cinta fue todo un éxito, principalmente, porque logró conectar de manera especial con las audiencias más jóvenes, esto la llevó a ir más allá de la pantalla y, además de arrasar en taquilla, revolucionar la forma en que esta generación se relaciona con el cine.

De esta manera, sorprendió con su combinación del mundo de los videojuegos con el séptimo arte, involucrando también la cultura digital, incentivando a reaccionar en redes sociales a esos espectadores que ya están acostumbrados a interactuar, compartir y viralizar el contenido que desean.

¿Qué dice la crítica?

En Rotten Tomatoes, Una película de Minecraft obtuvo una aprobación promedio del 65 % por parte de la crítica especializada. No obstante, la recepción del público fue notablemente más alta, alcanzando un 87 %.

Según las reseñas, entre los aspectos más elogiados se destacan la fidelidad estética al videojuego, la cuidada construcción visual de su universo y la interpretación de Jason Momoa, quien lidera el elenco del filme.

Entre tanto, la crítica especializada señala que la película presenta una trama predecible y una excesiva dependencia del fan service.

YouTube video bwAbeOvpfq0 thumbnail

Batió récords en taquilla, un éxito que no se puede negar

A pesar de la división de críticas que generó, su éxito innegable se evidenció en taquilla. En su primer fin de semana, según datos de Deadline, Una película de Minecraft alcanzó una recaudación de 313,7 millones de dólares, con 163 millones provenientes del mercado norteamericano y 150,7 millones correspondientes a la taquilla internacional.

Estas cifras superaron ampliamente las proyecciones iniciales de la industria y dejaron atrás a grandes títulos que habían dominado la cartelera durante meses.

“La taquilla nacional ha estado dormida en 2025, y este es un despertar que se debía haber hecho esperar. Lo que la taquilla necesita es consistencia”, comentó Jeff Goldstein, jefe de distribución global de Warner Bros.

Además, a nivel internacional la película sumó otros 144 millones de dólares, elevando su estreno global por encima de los 300 millones y colocándola como el mayor debut de 2025 hasta ese momento.

Por esta razón, se podría afirmar que su impacto fue claro: despertar un vínculo emocional entre millones de jugadores de Minecraft que han crecido con este videojuego, presentando una adaptación cinematográfica con una base previa ya consolidada.

Gracias a esto no solo se transformó en un fenómeno global, sino que también dominó las redes sociales y despertó el interés de otras generaciones —incluidos los padres de los jóvenes espectadores—, ampliando así su alcance y relevancia cultural.

