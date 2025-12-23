Marvel revela tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ y sorprende con regreso de querido personaje

Hace varios meses, se dio a conocer que Avengers Doomsday tendrá su gran estreno en las salas de cine el próximo 17 de diciembre de 2026 y aunque se estaban ajustando algunos detalles al respecto, en las horas de la mañana del martes, 23 de diciembre, salió el primer tráiler de la producción y muchos quedaron sorprendidos al ver a uno de los personajes más queridos e importantes de las películas anteriores.

Esta película, la cual será dividida en dos entregas en total, contará nuevamente con la participación de Chris Evans, quien interpretó al Capitán América en las películas del 2011 al 2018.

En el contenido, publicado a través de las redes sociales oficiales de Marvel, suma millones de reproducciones y reacciones por parte de los fanáticos de las películas, pues desde hace mucho tiempo estaban a la espera de ver nuevamente a este personaje y reencontrarse con su historia.

Tal y como los creadores lo han hecho en varias ocasiones, en esta nueva producción, sus personajes principales se enfrentarán a una nueva amenaza, la cual podrá a prueba todos sus poderes y conocimientos siendo uno de los momentos más esperados e importantes dentro del universo cinematográfico de Marvel después de seis años del estreno de Avengers: Endgame.

Este es el póster de 'Avengers Doomsday'.

¿Cómo fue el anuncio del regreso de Chris Evans al universo de Marvel?

Con un video de un minuto y medio, se conocieron algunos de los adelantos de la nueva parte de la cinta, y se reveló la llegada del Capitán América nuevamente al universo de los superhéroes.

“Está hermoso, como el día en el que se fue”; “Una razón más para cuidarnos en este 2026 y poder llegar a ver este momento”; “Solamente el Capitán puede salvar a Marvel, ganamos”; “Si Marvel quiere volver a salir a flote, debe traer a los fundadores, si no, estar´'an perdidos como todas sus películas luego de Endgame"; “Esta película cambiará el género de los superhéroes para siempre. Lo que se viene es increíble, se viene con todo”; “Volvió el que tenía que volver. Gracias a Marvel por traerlo de vuelta” y “Finalmente, Marvel renacerá por completo”, son algunas de las palabras que se leen.

Por el momento, los millones de seguidores del Avengers están a la espera de nuevos avances oficiales de la producción con el fin de recibir adelantos y conocer la lista completa de personajes que harán parte del estreno del 2026.