Cronología Resident Evil: este es el orden en que debe jugar la famosa saga de terror

Hablar de Resident Evil es hablar de una saga que prácticamente definió el survival horror moderno. Desde su debut en 1996, la franquicia de Capcom ha construido una línea narrativa compleja centrada en el bioterrorismo, la corporación Umbrella y personajes icónicos como Leon S. Kennedy, Jill Valentine y Chris Redfield. A lo largo del tiempo, el gameplay ha evolucionado desde cámaras fijas y recursos limitados hasta shooters en tercera y primera persona.

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El orden de los juegos permite entender cómo se desarrolla la historia (o lore), pasando por Raccoon City, conspiraciones corporativas y nuevos brotes biológicos en distintas partes del mundo.

A continuación, el desglose de los principales juegos en orden narrativo, con enfoque en su propuesta jugable y relevancia dentro del canon:

Creadores de Resident Evil apuestan por los juegos en móviles. Foto: Oficial de Capcom

Resident Evil 0 (2002): Precuela directa. Introduce a Rebecca Chambers y Billy Coen en un sistema de “partner zapping”, donde gestionas dos personajes sin cofres compartidos, aumentando la dificultad estratégica.

Resident Evil (1996 / Remake 2002): El inicio del survival horror clásico: mansión Spencer, puzzles, backtracking y gestión de recursos. El remake añadió enemigos como los Crimson Heads, elevando la tensión.

Resident Evil 2 (1998 / Remake 2019): Expande el lore con el brote en Raccoon City. Introduce el sistema A/B y enemigos persistentes como Mr. X, que presionan al jugador constantemente, además, está considerado como uno de los títulos que lleva el terror al punto máximo de la experiencia gamer, según críticos del foro Reddit.

Resident Evil II "Logra un terror de supervivencia impecable, con una atmósfera opresiva y una jugabilidad moderna que lo convierten en un referente de la saga", usuario de Reddit. Foto: CAPCOM

Resident Evil 3: Nemesis (1999 / Remake 2020): Más orientado a la acción, con Nemesis como enemigo dinámico que persigue al jugador, creando presión constante y decisiones rápidas.

Resident Evil: Code Veronica (2000): Amplía la narrativa de Umbrella y la familia Ashford. Mantiene el estilo clásico, pero con mayor enfoque en historia y desarrollo de personajes.

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Resident Evil 4 (2005 / Remake 2023): Cambio radical al over-the-shoulder shooter. Introduce gameplay más dinámico, combate directo y enemigos inteligentes, redefiniendo la saga, según la youtuber de videojuegos, Diana Monster, el juego es el equilibrio perfecto entre acción y terror, el remake de la cuarta entrega perfecciona el combate y la atmósfera del juego original.

Resident Evil: Revelations (2012): Regreso parcial al horror con exploración en espacios cerrados y narrativa episódica centrada en Jill Valentine.

Resident Evil 5 (2009): Cooperativo y acción intensiva. Se aleja del terror clásico y prioriza combate, inventario compartido y mecánicas de shooter.

Resident Evil: Revelations 2 (2015):Combina sigilo, cooperación y narrativa fragmentada, con énfasis en supervivencia y recursos limitados.

Resident Evil 6 (2012): El más orientado a la acción. Cuatro campañas entrelazadas con enfoque cinematográfico y combate constante.

Resident Evil VII fue el encargado de revitalizar la franquicia, volviendo a sus raíces de terror en primera persona. Foto: CAPCOM

Resident Evil 7: Biohazard (2017): Soft reboot en primera persona. Regresa al terror puro con exploración, puzzles y ambientación claustrofóbica centrada en Ethan Winters. Este juego, para muchos jugadores, es la redención de la saga y el regreso a sus mejores tiempos.

Resident Evil Village (2021): Continúa la historia de Ethan, combinando horror con acción más intensa, mayor variedad de enemigos y diseño más abierto.

Resident Evil Requiem (2026): La entrega más reciente conecta múltiples líneas narrativas y mezcla estilos: horror, sigilo y acción, consolidando décadas de historia de la saga. Este juego cuenta con una clasificación Extremadamente positiva por los compradores del mismo en la plataforma Steam.

Resident Evil Village CAPCOM Foto: CAPCOM

En conjunto, la franquicia evidencia una evolución clara: de survival horror puro a experiencias híbridas con shooter, narrativa cinematográfica y first-person immersion. Esta transformación ha permitido que Resident Evil se mantenga vigente en distintas generaciones de jugadores, adaptándose a nuevas tendencias sin abandonar completamente sus raíces.

Con más de dos décadas de historia, la saga continúa siendo referencia dentro de la industria, tanto por su impacto en mecánicas de juego como por la construcción de uno de los universos más reconocibles del gaming.