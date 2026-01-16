Videojuegos

Los cinco videojuegos más difíciles de la historia: así es como ponen a prueba su creatividad y paciencia

Algunos títulos se destacan por su elevado nivel de dificultad, ya que exigen habilidades estratégicas que incrementan considerablemente el desafío para el jugador.

16 de enero de 2026, 4:56 p. m.
Los videojuegos han tenido un papel clave en la evolución tecnológica. Foto: Getty Images

La tecnología ha estado históricamente orientada a ofrecer soluciones prácticas y eficientes para los usuarios. Entre sus avances más relevantes se encuentran las herramientas de comunicación, que permiten interactuar e intercambiar información tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, su impacto va más allá, ya que también ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de opciones de entretenimiento, como los videojuegos.

Con el paso del tiempo, los videojuegos se han consolidado como un verdadero motor de innovación tecnológica. El desarrollo de gráficos avanzados, inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada ha sido impulsado, en gran medida, por esta industria. Muchas de estas tecnologías, concebidas inicialmente para el ocio, hoy tienen aplicaciones en ámbitos como la formación profesional, la educación y la simulación.

Desde los primeros títulos hasta los más recientes, los videojuegos han sido fundamentales a lo largo de la historia. No obstante, algunos se han caracterizado por su alto nivel de complejidad, dado que exigen mucho más que reflejos rápidos. Su diseño está pensado para poner a prueba habilidades estratégicas, paciencia y precisión, lo que eleva el nivel de desafío y la profundidad de la experiencia.

Los videojuegos requieren de una buena conexión a internet para no tener interrupciones.
La industria de los videojuegos ha impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas. Foto: Getty Images

En este contexto, Xataka, portal especializado en tecnología, elaboró una lista con los videojuegos considerados más complejos de la historia. Muchos de ellos han sido ampliamente valorados por los fanáticos y destacan por su dificultad extrema. Estos son los que conforman el top cinco:

Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

1. Super Mario Maker 2

Este título de Nintendo permite a los jugadores crear y compartir sus propios niveles de Super Mario, utilizando distintas estéticas y mecánicas clásicas de la saga. Su propuesta se basa en una regla simple pero exigente: si el creador logra superar su propio nivel, puede publicarlo para que otros lo jueguen, lo que ha dado lugar a desafíos extremadamente complejos.

2. Trap Adventure 2

Aunque aparenta ser un juego sencillo, esconde un diseño extremadamente desafiante. Sus niveles están repletos de trampas impredecibles que castigan incluso a los jugadores con experiencia, obligándolos a avanzar mediante constantes errores y reintentos. Más que premiar la habilidad, el juego pone a prueba la paciencia y los reflejos.

3. Getting Over It with Bennett Foddy

Este título se caracteriza por su dificultad extrema y por utilizar la frustración como eje central de la experiencia. Con un control deliberadamente complejo y una premisa llamativa —escalar escenarios usando únicamente un martillo—, cada error puede significar la pérdida de todo el progreso, poniendo a prueba la perseverancia del jugador.

Super Mario 64 es un juego lleno de secretos que 30 años después del lanzamiento del juego se siguen descubriendo.
El juego permite a los jugadores diseñar y compartir niveles propios. Foto: Nintendo

4. Zelda II: The Adventure of Link

Esta entrega se distingue por su elevado nivel de dificultad y por apartarse de la fórmula clásica de la saga. Combina mapas abiertos con fases de desplazamiento lateral y otorga un papel central al combate con espada. Aunque introduce elementos como niveles y magia, su jugabilidad exige una precisión extrema en bloqueos y ataques.

5. DOOM Eternal

DOOM Eternal lleva la intensidad de la saga a otro nivel con combates frenéticos, escenarios complejos y una dificultad que puede volverse brutal en los modos avanzados. Las batallas contra jefes y el constante asedio de demonios ponen a prueba los reflejos y la capacidad de supervivencia del jugador. Además, su Battlemode añade un reto adicional con un multijugador asimétrico caótico, consolidándolo como una experiencia extrema y explosiva.

Noticias Destacadas