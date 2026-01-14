Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

La irreverente aventura espacial de Squanch Games prepara su aterrizaje en una nueva consola, pues High On Life 2 confirma su llegada a la Nintendo Switch 2 con una propuesta que mezcla acción, humor ácido, volviendo a poner en juego donde la humanidad en ‘peligro’, pero sin caer en tecnicismos ni explicaciones enredadas.

Lo que prepara la secuela

La secuela retoma los hechos poco después del cierre del primer juego, pues tras haber frenado una catástrofe que preocupaba a la humanidad, el protagonista se ve envuelto en un conflicto inesperado: alguien de su pasado reaparece y decide poner un precio sobre la cabeza de su hermana.

Ese punto de partida desencadena una persecución que escala rápidamente y destapa una trama mucho más grande.

“¡Una conspiración intergaláctica amenaza el destino de la humanidad! Únete a un amplio elenco de armas alienígenas parlantes mientras disparas, apuñalas y patinas por los exóticos para derrotar a los malos y salvar a tu especie favorita (los humanos)”, señala el portal de Squanch Games.

En el centro del conflicto aparece una poderosa empresa alienígena vinculada al negocio farmacéutico, cuyos planes vuelven a apuntar contra la humanidad, allí la historia mantiene el tono burlón y provocador que hizo reconocible a la franquicia, con diálogos cargados de ironía y situaciones que no se toman demasiado en serio, incluso cuando el destino del universo está en juego.

Estrenos imperdibles de la semana: los nuevos videojuegos que llegan a PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

La fecha en qué llegará a Nintendo Switch 2

Squanch Games confirmó que el título llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 20 de abril, asimismo llegará el 13 de febrero a PlayStation 5, Xbox Series y PC, fecha en la que también se incorporará al catálogo de Game Pass.

La secuela llegará primero a consolas y PC, antes de debutar en la nueva Switch 2. Foto: Squanch Games

En lo jugable, High On Life 2 conserva el ritmo acelerado y los enfrentamientos directos, apoyados en armas extraterrestres que no solo disparan, sino que también opinan y comentan cada paso del jugador. La principal novedad es la incorporación de una patineta, pensada para recorrer los escenarios con mayor libertad, enlazar movimientos y darle más dinamismo a los combates.