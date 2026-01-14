Tecnología

Estrenos imperdibles de la semana: los nuevos videojuegos que llegan a PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

Una semana con títulos que prometen marcar la agenda ‘gamer’ de los próximos días.

Redacción Tecnología
14 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Los videojuegos requieren de una buena conexión a internet para no tener interrupciones.
Los videojuegos requieren de una buena conexión a internet para no tener interrupciones. Foto: Getty Images

Llegan nuevos estrenos al mundo de los videojuegos con lanzamientos que buscan captar la atención de jugadores de todas las plataformas. En esta ocasión, PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch reciben títulos que prometen marcar la agenda gamer de los próximos días.

Nuevos videojuegos que llegan esta semana

  • Lunes, 12 de enero

Quarantine Zone: The Last Check se estrenó en PC, y propone una experiencia de simulación ambientada en una crisis sanitaria extrema. El jugador asume el rol de un agente de control fronterizo encargado de examinar a los supervivientes mediante distintos instrumentos, como escáneres, luz ultravioleta y mediciones de temperatura, para decidir su destino. Cada elección tiene consecuencias directas, ya que un fallo en el proceso puede desencadenar una catástrofe.

  • Martes, 13 de enero

Además, Big Hops llegó al Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC, es un juego de plataformas en 3D que rinde homenaje a los clásicos que marcaron los inicios del género. Protagonizado por una rana, el título invita a recorrer coloridos escenarios haciendo uso de grandes saltos y de su lengua como herramienta principal para superar obstáculos y avanzar en el camino de regreso a casa.

En esta fecha llegaron estrenos como Confidential Killings – A Detective Game, una propuesta de investigación para los amantes del misterio, y Nom Nom: Cozy Forest Café, una experiencia relajada centrada en la gestión de un acogedor café en un entorno natural.

La caída del consumo gamer juvenil obliga a replantear estrategias en la industria.
La Generación Z adquiere menos videojuegos, forzando cambios en el modelo de negocio. Foto: Getty Images

A estos se suma Hytale, que debuta en acceso anticipado en PC con un enfoque creativo y de aventura, junto a Isekai Adventurer Guild, también en early access, que apuesta por la fantasía y la progresión de personajes. Por su parte, Wizard101 amplía su alcance con su llegada a Nintendo Switch, acercando su mundo mágico a una nueva audiencia.

  • Miércoles, 14 de enero

Streetdog BMX, disponible en PC, ofrece una experiencia centrada en el BMX de estilo libre, con escenarios amplios diseñados para enlazar trucos, explorar rutas alternativas y descubrir zonas ocultas. El juego propone superar distintos retos mientras recupera la esencia de los clásicos de deportes extremos, e incluye opciones de personalización tanto para la bicicleta como para el personaje, permitiendo adaptar el estilo de conducción a cada jugador.

Un estudio innovador basado en algoritmos de inteligencia artificial ha desvelado los máximos exponentes en el mundo de los videojuegos, proporcionando una nueva perspectiva sobre los favoritos de los jugadores a lo largo del tiempo.
Estos son los videojuegos que llegan esta semana. Foto: Getty Images
  • Jueves, 15 de enero

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon llega a Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC como uno de los títulos más aplaudidos por la crítica en lo que va de 2026. La veterana saga The Legend of Heroes demuestra que sigue vigente con una entrega repleta de contenido, una banda sonora destacada y un desarrollo narrativo sólido, apoyado en un elenco de personajes profundos y una historia que amplía su ya extenso universo JRPG.

La semana también suma lanzamientos variados que apuntan a públicos distintos. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition actualiza la exitosa propuesta de simulación social para la nueva consola de Nintendo, mientras que en PC debutan propuestas como Cassette Boy y Kotama and Academy Citadel.. En Nintendo Switch, Cozy Caravan se presenta como una opción ideal para quienes buscan experiencias tranquilas y de ritmo pausado.

  • Viernes 15 de enero

BrokenLore: UNFOLLOW, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y PC, propone una experiencia de terror psicológico en primera persona con un fuerte componente narrativo. El juego sigue a Anne, una joven acosada que queda atrapada en un entorno onírico y perturbador, donde debe resolver enigmas y enfrentarse a amenazas.

