La historia de joven que se hizo millonario tras dejar la escuela y dedicarse a los videojuegos

Con solo 17 años, un adolescente sorprendió a su entorno al alcanzar una fortuna inesperada.

16 de enero de 2026, 2:10 a. m.
Un talento poco común llevó a un adolescente a destacar entre millones de jugadores.
Conseguir una fortuna antes de cumplir los 18 años no es un sueño lejano, pues para Lennard, un adolescente alemán, fue una realidad tan sorprendente como difícil de manejar.

Su caso, recogido por el medio Bild, se ha convertido en un ejemplo llamativo de hasta dónde puede llegar el mundo digital, aunque él mismo advierte que no es un camino fácil ni recomendable para cualquiera.

Con apenas 17 años, Lennard, quien es conocido en internet como Rezon, alcanzó una millonaria cifra económica y lo hizo tomando una decisión que desconcertó a su entorno cercano, abandonando la escuela para dedicarse por completo a los videojuegos.

Una decisión que parecía un error

Dejar los estudios para jugar videojuegos sonaba, para muchos, como una mala elección; sin embargo, Lennard no veía su actividad como un simple pasatiempo, ya que pasaba horas frente a la pantalla, no solo jugando, sino explorando todas las posibilidades de un título que ya dominaba: Fortnite.

FORTNITE
La creatividad dentro de un videojuego abrió una puerta impensada para un joven. Foto: Adobe Stock

Este videojuego, más allá de las partidas competitivas, ofrece un espacio donde los usuarios pueden crear escenarios propios. Esta modalidad fue aprovechada por Lennard quien diseñó mapas originales, con ideas y dinámicas que llamaron la atención de otros jugadores y así poco a poco sus creaciones comenzaron a ganar popularidad y a atraer miles de visitas diarias.

El joven dedicaba gran parte de su tiempo a mejorar sus mundos virtuales, corregir detalles y pensar nuevas propuestas; esa constancia fue clave para que sus mapas destacaran entre los millones que circulan dentro del juego.

Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

Del mundo virtual a una fortuna real

El éxito de esos escenarios no pasó desapercibido por Epic Games, la empresa responsable de Fortnite, pues la compañía tiene un sistema de recompensas para los creadores cuyos contenidos son más utilizados por la comunidad.

En el caso de Rezon, los pagos alcanzaron cifras impensadas para alguien de su edad: en algunos meses, llegó a recibir ingresos de seis cifras en euros.

Así, antes de cumplir la mayoría de edad, Lennard ya podía considerarse millonario. Aun así, el dinero no llegó sin preocupaciones. Sus padres estuvieron presentes durante todo el proceso, acompañándolo y recordándole que la fama y los ingresos en el mundo digital pueden ser inestables y desaparecer tan rápido como llegan.

Con el paso del tiempo, el propio Rezon adoptó una postura más cauta frente a su historia. Aunque reconoce que el esfuerzo y la creatividad fueron determinantes, también admite que influyeron factores externos y oportunidades poco comunes. “No es algo que funcione para todos”, ha señalado en más de una ocasión.

