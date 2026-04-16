Premio mayor de la Lotería de Manizales: combinación ganadora de los 2.600 millones de pesos

La Lotería de Manizales, en su sorteo 4951 realizado este miércoles 15 de abril de 2026 a las 11:00 p. m., volvió a captar la atención de los jugadores en todo el país con un premio mayor de 2.600 millones de pesos, uno de los montos más atractivos del calendario semanal de juegos de azar en Colombia.

Resultado del sorteo 4951

En esta edición, la combinación ganadora del premio mayor fue

Número ganador: 3173

3173 Serie: 277

El sorteo, que se realiza exclusivamente los miércoles en horario nocturno, mantiene su dinámica tradicional de alta participación, especialmente en regiones donde este juego es uno de los más populares.

Histórico reciente de resultados

En los últimos sorteos, la Lotería de Manizales ha registrado las siguientes combinaciones principales:

8 de abril de 2026: 2752 - 136

1 de abril de 2026: 2944 - 329

25 de marzo de 2026: 6375 - 067

Estos resultados reflejan la regularidad semanal del juego y el interés constante de los apostadores por alcanzar el premio mayor.

Cómo reclamar el premio en Colombia

Los ganadores pueden reclamar sus premios en cualquiera de las agencias autorizadas de la Lotería de Manizales en el país, presentando el billete original ganador junto con la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios superiores a los 100 millones de pesos, el proceso debe realizarse directamente en la sede principal: Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales.