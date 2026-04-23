Premio mayor de la Lotería de Manizales: revise si cayó su número este miércoles 22 de abril de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 22 de abril de 2026 un nuevo sorteo, generando expectativa entre miles de jugadores en todo el país. Como cada semana, el juego se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, horario habitual en el que los apostadores esperan conocer si su número fue el afortunado.

Resultado del sorteo 4952

En esta oportunidad, el sorteo número 4952 dejó como resultado ganador el número 2746, con la serie 172 que se llevó el premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Los participantes que adquirieron su billete para esta fecha ya pueden verificar si coinciden con la cifra anunciada y reclamar el premio correspondiente.

Este sorteo hace parte de la programación semanal de la Lotería de Manizales, que únicamente juega los días miércoles en horas de la noche, consolidándose como una de las más tradicionales del país.

Resultados recientes de la Lotería de Manizales

Para quienes siguen de cerca el comportamiento de los números, estos fueron los resultados de los últimos sorteos:

15 de abril de 2026: 3173 – 277

3173 – 277 8 de abril de 2026: 2752 – 136

2752 – 136 1 de abril de 2026: 2944 – 329

Estos datos suelen ser revisados por los jugadores que buscan patrones o tendencias al momento de elegir sus números.

¿Cómo reclamar el premio?

Los ganadores del premio mayor o de otros incentivos pueden reclamar su dinero en cualquiera de las agencias autorizadas de la Lotería de Manizales en Colombia. Para ello, es indispensable presentar el billete original en buen estado y la cédula de ciudadanía.

Si el premio supera los 100 millones, el trámite debe hacerse en la sede principal en Manizales. Foto: Getty Images / Lotería de Manizales

En el caso de premios superiores a los 100 millones de pesos, el proceso debe realizarse directamente en la sede principal ubicada en el Administrativo Municipal CAM, en la dirección Calle 19 No. 21-44, en Manizales. Allí se adelantan los trámites necesarios para garantizar la entrega segura del dinero.