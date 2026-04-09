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Resultados Lotería de Manizales del miércoles 8 de abril: este es el afortunado ganador

Así fue el sorteo número 4950 de este importante sorteo.

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Redacción Loterías
9 de abril de 2026, 9:12 a. m.
Lotería de Manizales - 8 de abril de 2026.
Lotería de Manizales - 8 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Manizales.

La noche de este 8 de abril, al ser miércoles, terminó con el esperado sorteo de la Lotería de Manizales, una de las favoritas entre los aficionados de los juegos de azar, debido a las altas sumas que pueden obtener los ganadores.

Las balotas iniciaron a rodar como de costumbre, sobre las 11:00 de la noche, y rápidamente se dio a conocer que el gran ganador de la noche era el número 2752 de la serie 136, el poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

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Sin embargo, si usted no fue uno de los afortunados ganadores de la Lotería de Manizales, aún entrega otras oportunidades de ganar, puesto que cuenta con los siguientes premios:

CantidadDescripciónPremio Bruto (Individual)
1PREMIO MAYOR$2.600.000.000
2Secos de 300 Millones$300.000.000
3Secos de 200 Millones$200.000.000
5Secos de 100 Millones$100.000.000
10Secos de 80 Millones$80.000.000
10Secos de 60 Millones$60.000.000
10Secos de 50 Millones$50.000.000
10Secos de 40 Millones$40.000.000
1PREMIO ESPECIAL$1.807.229

Para verificar si usted fue uno de los afortunados ganadores de alguno de los premios secos o el especial, la Lotería de Manizales recomienda acudir directamente a su página web y dar clic en la sección “Consulta premios”.

Ahí lo redireccionará a una pestaña donde deberá colocar la fecha del sorteo al que jugó, digitar el número de su boleto y el número de serie; después de eso la página le dirá si fue ganador de alguno de los diferentes premios.