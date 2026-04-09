Resultados Lotería de Manizales del miércoles 8 de abril: este es el afortunado ganador

La noche de este 8 de abril, al ser miércoles, terminó con el esperado sorteo de la Lotería de Manizales, una de las favoritas entre los aficionados de los juegos de azar, debido a las altas sumas que pueden obtener los ganadores.

Las balotas iniciaron a rodar como de costumbre, sobre las 11:00 de la noche, y rápidamente se dio a conocer que el gran ganador de la noche era el número 2752 de la serie 136, el poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Sin embargo, si usted no fue uno de los afortunados ganadores de la Lotería de Manizales, aún entrega otras oportunidades de ganar, puesto que cuenta con los siguientes premios:

Cantidad Descripción Premio Bruto (Individual) 1 PREMIO MAYOR $2.600.000.000 2 Secos de 300 Millones $300.000.000 3 Secos de 200 Millones $200.000.000 5 Secos de 100 Millones $100.000.000 10 Secos de 80 Millones $80.000.000 10 Secos de 60 Millones $60.000.000 10 Secos de 50 Millones $50.000.000 10 Secos de 40 Millones $40.000.000 1 PREMIO ESPECIAL $1.807.229

Para verificar si usted fue uno de los afortunados ganadores de alguno de los premios secos o el especial, la Lotería de Manizales recomienda acudir directamente a su página web y dar clic en la sección “Consulta premios”.

Ahí lo redireccionará a una pestaña donde deberá colocar la fecha del sorteo al que jugó, digitar el número de su boleto y el número de serie; después de eso la página le dirá si fue ganador de alguno de los diferentes premios.