Números ganadores de loterías hoy, 25 de abril, en Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este sábado, 25 de abril, los sorteos de lotería en Colombia vuelven a captar la atención de miles de jugadores que siguen cada resultado con la ilusión de alcanzar un premio. Entre las opciones más destacadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos tradicionales con mayor popularidad en el país.

Lotería de Medellín: este es el número ganador de este viernes, 24 de abril de 2026

A lo largo del día, estas loterías ofrecen múltiples oportunidades para participar. Desde las primeras horas, El Dorado da inicio a la jornada con su sorteo matutino, seguido por una segunda emisión en la tarde, lo que lo posiciona como uno de los más activos.

Por su parte, El Paisita mantiene un fuerte arraigo entre los apostadores, gracias a su constancia y a la confianza que ha construido con el paso del tiempo. En tanto, La Caribeña se destaca por su dinámica continua, con sorteos tanto en horario diurno como nocturno, manteniendo a los jugadores atentos durante toda la jornada.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7793

La Quinta: 0

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche