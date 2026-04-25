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Números ganadores de loterías hoy, 25 de abril, en Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Una nueva jornada ganadora se vivió en las principales loterías, arrojando cifras cargadas de suerte.

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Redacción Loterías
25 de abril de 2026 a las 11:05 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de abril. Foto: ontaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado, 25 de abril, los sorteos de lotería en Colombia vuelven a captar la atención de miles de jugadores que siguen cada resultado con la ilusión de alcanzar un premio. Entre las opciones más destacadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos tradicionales con mayor popularidad en el país.

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A lo largo del día, estas loterías ofrecen múltiples oportunidades para participar. Desde las primeras horas, El Dorado da inicio a la jornada con su sorteo matutino, seguido por una segunda emisión en la tarde, lo que lo posiciona como uno de los más activos.

Por su parte, El Paisita mantiene un fuerte arraigo entre los apostadores, gracias a su constancia y a la confianza que ha construido con el paso del tiempo. En tanto, La Caribeña se destaca por su dinámica continua, con sorteos tanto en horario diurno como nocturno, manteniendo a los jugadores atentos durante toda la jornada.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7793
  • La Quinta: 0
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente