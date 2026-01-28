Vehículos

Carros chinos llegan a Gran Turismo 7: marcas muy reconocidas en Colombia harán parte del popular videojuego de carreras

Los carros chinos han estado ausentes de este simulador de carreras; el avance de las marcas asiáticas ha sido tal que finalmente aparecerán en el videojuego.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de enero de 2026, 6:40 p. m.
(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

A lo largo de los últimos años, los fanáticos de los simuladores de carreras de autos, en especial del videojuego Gran Turismo, han visto pasar por allí decenas de carros de las marcas tradicionales.

Desde los más clásicos hasta los hiperdeportivos, los jugadores han sentido en sus manos el poder tras el volante de los carros más famosos, lujosos y poderosos de toda la historia.

Ahora, a medida que la industria ha ido dando un viraje hacia tecnologías híbridas y eléctricas, donde las marcas chinas se han posicionado como fuertes competidoras, el videojuego se ha acomodado y ha abierto las puertas a dos participantes del gigante asiático.

El primero en aparecer será el Xiaomi SU7 Ultra, auto de lujo con gran desempeño, el cual comenzará a aparecer en las consolas a partir del próximo 29 de enero, desde las 2:00 p. m., hora de Pekín.

En la actualidad, el juego diseñado por Polyphony Digital para PlayStation tiene en su garaje más de 500 vehículos, dentro de los que se destacan marcas como Nissan, Porsche, BMW y Mercedes-AMG; sin embargo, hasta el momento, los fabricantes chinos no habían hecho parte de ninguna de las 7 entregas de Gran Turismo en su historia.

En este sentido, esto significa un logro sin precedentes para Xiaomi, que gracias al SU7 Ultra ha escalado rápidamente en la industria, ubicándose como una de las firmas con mayor demanda gracias a este deportivo eléctrico de grandes prestaciones.

Esta nueva aparición puede ser el resultado de la reciente asociación entre Polyphony Digital y Xiaomi, la cual se capitalizó en junio de 2025 y tuvo como objetivo el poder llevar a esta poderosa máquina a los videojuegos de autos.

Algo que llama la atención de este auto y que lo ha convertido en un referente de deportividad es su capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en solo dos segundos, algo que los espectadores podrán disfrutar cuando estén frente a la pantalla.

Este hito puede significar algo mucho más grande para la industria automotriz china, pues Xiaomi seguramente abrirá la puerta para que otras compañías del mismo origen puedan poner sus vehículos, no solo en Gran Turismo, sino en cualquier otro videojuego de simulación de carreras.

De hecho, la compañía Yangwang, submarca de alto rendimiento de BYD, también ha indicado que entrará a ser parte del videojuego en su versión para PlayStation 5; aunque no ha definido la fecha, sí se sabe que será con el Yangwang U9 Xtreme que comenzará a disfrutar de este ecosistema.

La llegada al mundo de los videojuegos se logró luego de que este vehículo se certificara como el más rápido del mundo, tras realizar una vuelta en Nürburgring Nordschleife en 6:59.157, hito que lo convirtió en el carro eléctrico de producción más veloz del planeta, al alcanzar una velocidad máxima de 496,22 km/h en el circuito de pruebas ATP de Alemania.

