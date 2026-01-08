Tecnología

Probar antes de comprar: la novedad que llegará a Google Play Store

La duración de la prueba gratuita no está definida, pero puede ser establecida por cada desarrollador.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de enero de 2026, 7:50 p. m.
Google Play Store prepara una opción de prueba antes de compra para los juegos de pago.
Google Play Store prepara una opción de prueba antes de compra para los juegos de pago. Foto: Anadolu Agency

La tienda oficial de Google Play Store está preparando una función que permitirá al usuario probar un juego de pago por tiempo limitado antes de comprarlo definitivamente.

Google Play Store permite a los desarrolladores ofrecer pruebas gratuitas de suscripciones con versiones demo, con las que el usuario puede acceder a una serie de opciones limitadas del juego.

Sin embargo, las demos presentan varias desventajas. Por un lado, no cuentan como una descarga del juego en sí, por lo que los datos de descarga del juego no se ajustan con la realidad.

Google Play Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android.
Google Play Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android. Foto: Anadolu via Getty Images

Tampoco se puede guardar el progreso del juego tras jugar la demo, lo que hace que el usuario tenga que volver a jugar esa parte cuando adquiere el juego completo. Por otro lado, tampoco beneficia al desarrollador, que tiene que preparar dos versiones: la demo y la definitiva.

Frente a estos problemas, muchos desarrolladores animan a los jugadores a aprovechar la política de reembolso de dos horas de la Play Store de Google. Gracias a ella, los usuarios tienen un margen para jugar a la versión definitiva de un juego, aunque tengan que pedir el reembolso después.

En la actualización Google Play Store v49.6.19-29, Android Authority detectó un código que sugiere que Google podría permitir a los desarrolladores la opción de ofrecer sus juegos completos por tiempo limitado a través de la nueva función ‘Prueba antes de compra’.

Así, los usuarios podrían probar el juego completo sin preocuparse de un reembolso posterior o tener que jugar a una versión limitada como las demos. La duración de la prueba gratuita no está definida, pero puede ser establecida por cada desarrollador.

Mensajes engañosos siguen siendo una vía rápida para comprometer teléfonos Android.
Esta nueva función está enfocada a los juegos, pero no descarta que otras aplicaciones de pago puedan beneficiarse. Foto: Getty Images

La nueva prueba comienza cuando se abre el juego y además no se perdería el progreso guardado si finalmente el usuario decide pagar por él, sin necesidad de reiniciarlo.

Android Authority señaló que esta nueva función está enfocada a los juegos, pero no descarta que otras aplicaciones de pago puedan beneficiarse de ella.

*Con información de Europa Press.

Probar antes de comprar: la novedad que llegará a Google Play Store

