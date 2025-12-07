La aplicación Mobile Identify, impulsada por la administración de Donald Trump para permitir que los agentes locales usaran tecnología de reconocimiento facial vinculada a registros migratorios, fue removida repentinamente de la tienda de Google Play.

La decisión no solo sorprendió a especialistas en seguridad digital, sino que reabrió el debate nacional sobre los límites del control migratorio, el uso gubernamental de biometría y las posibles violaciones a la privacidad de inmigrantes y ciudadanos.

La polémica sobre seguridad y privacidad

La más reciente polémica en torno a los controles migratorios en Estados Unidos se relaciona con la desaparición de la app Mobile Identify de la tienda Google Play.

Este software, desarrollado por la agencia U.S. Customs and Border Protection (CBP), se había implementado apenas una cuantas semanas atrás con el propósito de facultar a policías locales para utilizar el reconocimiento facial con base en las bases de datos de inmigración, como se explica en Newsweek.

Aunque la aplicación se había lanzado en noviembre, para este mes de diciembre ya había desaparecido de la Play Store y tampoco aparecía disponible en la página oficial del CBP.

El enlace conducía a un error, lo que sugería su remoción definitiva o al menos temporal.

Esta decisión tomó por sorpresa a muchos, dado que la administración actual de Donald Trump, ha promovido una agenda de deportaciones masivas que implicaba entre sus herramientas tecnológicas este tipo de apps.

De acuerdo a lo que se informa en Newsweek, el debate generado alrededor de Mobile Identify se centra en múltiples frentes.

Por un lado, están quienes apoyan la idea como un instrumento para facilitar la detención de personas sin estatus migratorio legal, en sintonía con las políticas de control migratorio.

Pero, por otra parte, defensores de los derechos civiles y críticos de la vigilancia han alertado sobre los riesgos que implica dotar a la policía local de una herramienta capaz de identificar personas por su rostro, apoyándose en bases de datos masivas.

Entre esos riesgos sobresalen la posibilidad de errores de identificación, discriminación, abuso de poder y una amenaza generalizada a la privacidad de inmigrantes, residentes y ciudadanos por igual.

Además, se reportó que incluso algunos ciudadanos estadounidenses podrían haber sido identificados erróneamente por la app.

La página de la Play Store dejó de mostrar la app Mobile Identify, señalando su retiro en medio de crecientes cuestionamientos sobre su función en los operativos migratorios. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Play Store

Las reacciones que ha generado la desaparición de la ‘app’ de reconocimiento facial

Por su parte, Google declaró que Mobile Identify solo podía utilizarse con credenciales oficiales del Gobierno, y que su retiro obedeció a políticas internas de la compañía.

La retirada de la aplicación abre un vacío operativo para la administración, que deberá decidir si relanza la herramienta con ajustes técnicos, la sustituye por una versión más robusta o abandona temporalmente el proyecto.

Mientras se esperan nuevas definiciones, el uso de la app permanece bajo la presión de legisladores, expertos en privacidad y organizaciones de derechos humanos.

Google y Apple también tendrán que aclarar sus protocolos de aprobación para aplicaciones gubernamentales, en momentos en que el Congreso evalúa nuevas regulaciones sobre el uso de reconocimiento facial.