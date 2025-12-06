Suscribirse

Estados Unidos

Gobierno Trump avanza con la prohibición de la entrada de ciudadanos de “más de 30″ países a Estados Unidos

La administración procura la seguridad del país, tras un atentado que cobró la vida de una agente militar de 20 años.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
6 de diciembre de 2025, 6:12 p. m.
EE.UU.
La medida busca prohibir la entrada a extranjeros de más de 30 países. | Foto: Getty Images

Durante los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos ha sido bastante reiterativo en que limitará la entrada al país a varios extranjeros que podrían representar un peligro para la seguridad nacional. Tras un reciente ataque con arma de fuego cerca de la Casa Blanca, que acabó con la vida de una joven oficial de la Guardia Nacional, la administración ha considerado endurecer las reglas migratorias.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sentenció que planea ampliar la lista de países que tienen duras restricciones para ingresar a Estados Unidos Incluso, aseguró que le recomendó al presidente Donald Trump que negaran la entrada a aquellas naciones donde están incluidas Haití, Cuba y Venezuela.

x
Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. | Foto: Getty Images

Días atrás, Noem especificó que la lista, que actualmente tiene penalizaciones para 19 países, aumentará a “más de 30″, prohibiendo la entrada “total” a esos nacionales. “No voy a dar cifras concretas, pero son más de 30”, dijo la funcionaria en entrevista con Fox News el pasado jueves, 4 de diciembre.

Contexto: EE. UU. suspende los trámites de ciudadanía y residencia para 19 países. Hay tres naciones latinoamericanas afectadas

Pese a que no ofreció detalles sobre los países afectados, amplió que el presidente “sigue evaluando” sobre quiénes recaerá la medida.

Además, determinó que “si no tienen un gobierno estable, si no tienen un país que pueda sostenerse por sí mismo y decirnos quiénes son esas personas y ayudarnos a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que personas de ese país vengan aquí, a Estados Unidos?”.

Las propuestas en el Congreso van desde endurecer las deportaciones hasta ofrecer vías de regularización para quienes ya viven en Estados Unidos sin papeles.
Entre los países afectados está Venezuela y otros dos latinoamericanos. | Foto: Composición Semana/ Getty images

Las declaraciones se dan luego de que trinó en sus redes sociales que, luego de reunirse con Trump: “Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.

Contexto: La nueva era del miedo migratorio en Estados Unidos: Noem admite que podría deportar a solicitantes de asilo aún en trámite

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los ESTADOUNIDENSES”, escribió la secretaria de Seguridad Nacional.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

“NO LOS QUEREMOS. NI UNO”, concluyó de manera contundente.

Hasta el momento, los países afectados son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo escándalo en Policía de Santa Marta: un intendente habría abusado sexualmente de un joven auxiliar

2. Hombre fue sorprendido transportando una carreta con casi media tonelada de pólvora en Bogotá

3. Francia confirmó partido de preparación para el Mundial 2026 contra Colombia; hay candidato fuerte para un segundo amistoso

4. Golpe inesperado: Estados Unidos desata tormenta al bloquear visas a quienes trabajen en verificación de datos y moderación de contenido

5. Exclusivo: este es el documento que desmiente a la fiscal Camargo en escándalo por la presunta infiltración de alias Calarcá en el Gobierno y el Ejército

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a EE.UU.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.