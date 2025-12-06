Gobierno Trump avanza con la prohibición de la entrada de ciudadanos de “más de 30″ países a Estados Unidos

Durante los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos ha sido bastante reiterativo en que limitará la entrada al país a varios extranjeros que podrían representar un peligro para la seguridad nacional. Tras un reciente ataque con arma de fuego cerca de la Casa Blanca, que acabó con la vida de una joven oficial de la Guardia Nacional, la administración ha considerado endurecer las reglas migratorias.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sentenció que planea ampliar la lista de países que tienen duras restricciones para ingresar a Estados Unidos Incluso, aseguró que le recomendó al presidente Donald Trump que negaran la entrada a aquellas naciones donde están incluidas Haití, Cuba y Venezuela.

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. | Foto: Getty Images

Días atrás, Noem especificó que la lista, que actualmente tiene penalizaciones para 19 países, aumentará a “más de 30″, prohibiendo la entrada “total” a esos nacionales. “No voy a dar cifras concretas, pero son más de 30”, dijo la funcionaria en entrevista con Fox News el pasado jueves, 4 de diciembre.

Pese a que no ofreció detalles sobre los países afectados, amplió que el presidente “sigue evaluando” sobre quiénes recaerá la medida.

Además, determinó que “si no tienen un gobierno estable, si no tienen un país que pueda sostenerse por sí mismo y decirnos quiénes son esas personas y ayudarnos a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que personas de ese país vengan aquí, a Estados Unidos?”.

Entre los países afectados está Venezuela y otros dos latinoamericanos. | Foto: Composición Semana/ Getty images

Las declaraciones se dan luego de que trinó en sus redes sociales que, luego de reunirse con Trump: “Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.

I just met with the President.



I am recommending a full travel ban on every damn country that's been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies.



Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 1, 2025

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los ESTADOUNIDENSES”, escribió la secretaria de Seguridad Nacional.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

“NO LOS QUEREMOS. NI UNO”, concluyó de manera contundente.