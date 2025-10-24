Hoy, la difusión de aplicaciones maliciosas que buscan robar información personal y financiera se ha convertido en un problema que afecta a millones de usuarios en todo el mundo.

Durante los últimos años, el número de aplicaciones fraudulentas ha aumentado de manera significativa.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus estrategias, logrando que muchas de estas apps pasen inadvertidas, incluso en tiendas oficiales.

Su impacto no solo se limita a la pérdida de datos o dinero, sino a la falta confianza en las plataformas digitales y en los mecanismos de seguridad de las compañías tecnológicas.

La nueva versión mostrará una lista con todas las aplicaciones que se consideren amenazas. | Foto: Getty Images

Uno de los principales efectos de estas aplicaciones es la sustracción de información sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos biométricos.

En algunos casos, los atacantes utilizan estos datos para suplantar identidades, cometer fraudes o acceder a cuentas bancarias.

Además, ciertos tipos de malware pueden tomar el control del dispositivo, grabar conversaciones o incluso activar la cámara sin el consentimiento del usuario.

Ante esta situación, compañías como Google han tomado medidas. En esta ocasión, la empresa actualizará la solución de seguridad Android Play Protect, que ahora reunirá en una lista las aplicaciones identificadas como amenazas y notificará al usuario cuando una app insegura esté monitorizando el dispositivo móvil.

Play Protect incorporará dos novedades en la detección de amenazas en tiempo real —función introducida el año pasado—, que envía alertas a los usuarios sobre malware y aplicaciones ilegítimas a partir del análisis de señales de comportamiento relacionadas con el uso de permisos confidenciales e interacciones con otros servicios.

Google Play Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android. | Foto: Anadolu via Getty Images

Estas amenazas se recopilarán en un listado que el usuario podrá consultar, según lo revelado por el portal especializado Android Authority, a través de la aplicación de Servicio de Play Protect (U.43.playstore.pixel3.819384620). Este nuevo espacio permanecerá vacío en caso de no detectarse ninguna amenaza.

Adicionalmente, Play Protect emitirá una nueva alerta para advertir al usuario cuando una aplicación esté monitorizando el smartphone o su ubicación, tal como se ha identificado en el código de la aplicación.