Suscribirse

Tecnología

Android alertará cuando una aplicación rastree la ubicación del usuario, gracias a una nueva función impulsada por Google

Google planea mejorar su sistema de protección Play Protect, que analiza y detecta aplicaciones maliciosas en dispositivos Android.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
24 de octubre de 2025, 3:41 p. m.
Una falsa calculadora de IMC para Android recopilaba datos privados sin permiso.
Este sistema alerta al usuario cuando se detectan comportamientos sospechosos, malware o aplicaciones fraudulentas. | Foto: Composición de SEMANA: con imagen de Getty

Hoy, la difusión de aplicaciones maliciosas que buscan robar información personal y financiera se ha convertido en un problema que afecta a millones de usuarios en todo el mundo.

Durante los últimos años, el número de aplicaciones fraudulentas ha aumentado de manera significativa.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus estrategias, logrando que muchas de estas apps pasen inadvertidas, incluso en tiendas oficiales.

Su impacto no solo se limita a la pérdida de datos o dinero, sino a la falta confianza en las plataformas digitales y en los mecanismos de seguridad de las compañías tecnológicas.

Android implementará una verificación de identidad para quienes distribuyen aplicaciones fuera de la Play Store.
La nueva versión mostrará una lista con todas las aplicaciones que se consideren amenazas. | Foto: Getty Images

Uno de los principales efectos de estas aplicaciones es la sustracción de información sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos biométricos.

En algunos casos, los atacantes utilizan estos datos para suplantar identidades, cometer fraudes o acceder a cuentas bancarias.

Además, ciertos tipos de malware pueden tomar el control del dispositivo, grabar conversaciones o incluso activar la cámara sin el consentimiento del usuario.

Contexto: Nuevamente, Nequi y Bancolombia sufren caída en su servicio este viernes, 24 de octubre: estos serían los problemas reportados

Ante esta situación, compañías como Google han tomado medidas. En esta ocasión, la empresa actualizará la solución de seguridad Android Play Protect, que ahora reunirá en una lista las aplicaciones identificadas como amenazas y notificará al usuario cuando una app insegura esté monitorizando el dispositivo móvil.

Play Protect incorporará dos novedades en la detección de amenazas en tiempo real —función introducida el año pasado—, que envía alertas a los usuarios sobre malware y aplicaciones ilegítimas a partir del análisis de señales de comportamiento relacionadas con el uso de permisos confidenciales e interacciones con otros servicios.

Google Play Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android.
Google Play Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android. | Foto: Anadolu via Getty Images

Estas amenazas se recopilarán en un listado que el usuario podrá consultar, según lo revelado por el portal especializado Android Authority, a través de la aplicación de Servicio de Play Protect (U.43.playstore.pixel3.819384620). Este nuevo espacio permanecerá vacío en caso de no detectarse ninguna amenaza.

Adicionalmente, Play Protect emitirá una nueva alerta para advertir al usuario cuando una aplicación esté monitorizando el smartphone o su ubicación, tal como se ha identificado en el código de la aplicación.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada confesó que no responde por su hijo con Aída Victoria Merlano: “Jamás te he dado nada, hijo amado”

2. Dejó huella: jugador de Liverpool confiesa que Luis Díaz es su ídolo

3. El calor extremo está expandiendo una amenaza invisible: las bacterias carnívoras ya no respetan fronteras en Estados Unidos

4. Walmart saca a la venta popular canasta económica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Contiene estos alimentos clásicos

5. Colegio Católico en Santander marginó a un niño en situación de discapacidad y le niega graduarse con sus compañeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GoogleGoogle PlaySeguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.