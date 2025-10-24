Nuevamente, Nequi y Bancolombia sufren caída en su servicio este viernes, 24 de octubre: estos serían los problemas reportados

Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios. De acuerdo con el portal Downdetector, que monitorea el funcionamiento de las plataformas en tiempo real, los principales inconvenientes estarían relacionados con el inicio de sesión en la aplicación móvil y con errores en los cajeros automáticos. Estas fallas se han reportado en varias regiones del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

Cabe recordar que esta sería la segunda falla que las aplicaciones presentan en la semana, pues la primera ocurrió el pasado lunes 20 de octubre, tras la caída global de Amazon Web Services (AWS), que afectó diversas plataformas y cuyos inconvenientes se fueron resolviendo a lo largo del día.

En esta ocasión, los errores se han registrado desde muy temprano. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Bancolombia se pronunció confirmando la caída y explicando que detectaron “una falla en uno de nuestros servidores que terminó afectando el funcionamiento de varios servicios”.

“Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos”, señaló la entidad.

Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible.

A raíz de la caída, varios usuarios expresaron su molestia, ya que se han visto afectados al intentar realizar movimientos financieros. No obstante, la compañía pidió mantener la calma, asegurando que el dinero de los clientes se encuentra protegido y seguro ante este tipo de fallas técnicas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios acudieron nuevamente a X para verificar si efectivamente existían problemas con el servicio.

Durante este tipo de interrupciones, es importante evitar realizar múltiples intentos de transacción. Lo más recomendable es esperar a que el banco confirme la normalización de la plataforma. En caso de haber iniciado una operación que no se completó, se sugiere guardar capturas de pantalla o comprobantes del intento, ya que pueden ser útiles posteriormente.

Mientras el sistema se restablece, los usuarios pueden utilizar canales alternos como las sucursales físicas o la línea telefónica de atención al cliente.