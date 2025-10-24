Suscribirse

Nuevamente, Nequi y Bancolombia sufren caída en su servicio este viernes, 24 de octubre: estos serían los problemas reportados

Esta sería la segunda falla en el servicio que presentan las aplicaciones durante la semana.

Redacción Tecnología
24 de octubre de 2025, 11:43 a. m.
Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
La caída del servicio ha provocado inquietud entre los usuarios. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios. De acuerdo con el portal Downdetector, que monitorea el funcionamiento de las plataformas en tiempo real, los principales inconvenientes estarían relacionados con el inicio de sesión en la aplicación móvil y con errores en los cajeros automáticos. Estas fallas se han reportado en varias regiones del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

Caída de Nequi y Bancolombia este 24 de octubre.
Caída de Nequi y Bancolombia este 24 de octubre. | Foto: Downdetector

Cabe recordar que esta sería la segunda falla que las aplicaciones presentan en la semana, pues la primera ocurrió el pasado lunes 20 de octubre, tras la caída global de Amazon Web Services (AWS), que afectó diversas plataformas y cuyos inconvenientes se fueron resolviendo a lo largo del día.

En esta ocasión, los errores se han registrado desde muy temprano. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Bancolombia se pronunció confirmando la caída y explicando que detectaron “una falla en uno de nuestros servidores que terminó afectando el funcionamiento de varios servicios”.

Contexto: ¿Qué tiene que ver la caída de AWS con fallas en Nequi, Bancolombia o Daviplata?

“Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos”, señaló la entidad.

A raíz de la caída, varios usuarios expresaron su molestia, ya que se han visto afectados al intentar realizar movimientos financieros. No obstante, la compañía pidió mantener la calma, asegurando que el dinero de los clientes se encuentra protegido y seguro ante este tipo de fallas técnicas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios acudieron nuevamente a X para verificar si efectivamente existían problemas con el servicio.

Durante este tipo de interrupciones, es importante evitar realizar múltiples intentos de transacción. Lo más recomendable es esperar a que el banco confirme la normalización de la plataforma. En caso de haber iniciado una operación que no se completó, se sugiere guardar capturas de pantalla o comprobantes del intento, ya que pueden ser útiles posteriormente.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app
Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app | Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

Mientras el sistema se restablece, los usuarios pueden utilizar canales alternos como las sucursales físicas o la línea telefónica de atención al cliente.

Se espera que el servicio se restablezca progresivamente en las próximas horas, permitiendo que los usuarios puedan volver a utilizar las aplicaciones con normalidad.

