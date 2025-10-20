Suscribirse

Bancolombia y Nequi presentan fallas: usuarios reportan caída de las apps; esto es lo que se sabe

Los errores con las aplicaciones se registran en varias ciudades del país.

Redacción Tecnología
20 de octubre de 2025, 3:15 p. m.
Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos.
Nequi presenta fallas en su servicio. | Foto: Nequi

En la mañana de este lunes, 20 de octubre, se registraron fallas en varios servicios, entre ellos Nequi, la aplicación de Bancolombia y Davivienda. De acuerdo con el portal web Downdetector, que brinda información en tiempo real sobre interrupciones, los problemas se reportan en varias ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Barranquilla.

La información revelada indica que los errores en las aplicaciones se deben principalmente a fallas al iniciar sesión, especialmente desde dispositivos móviles y al momento de realizar transferencias de fondos.

Fallas en Nequi este 20 de octubre.
Fallas en Nequi este 20 de octubre. | Foto: Downdetector

Sin embargo, no es el único servicio que ha presentado fallas. El Aeropuerto El Dorado informó que su página web también se suma a la lista de incidentes de este lunes, debido a las intermitencias que se han venido registrando. Por ello, invitó a los usuarios afectados a comunicarse a través de su línea de atención en WhatsApp para resolver dudas y confirmar sus vuelos.

