Tecnología
Bancolombia y Nequi presentan fallas: usuarios reportan caída de las apps; esto es lo que se sabe
Los errores con las aplicaciones se registran en varias ciudades del país.
En la mañana de este lunes, 20 de octubre, se registraron fallas en varios servicios, entre ellos Nequi, la aplicación de Bancolombia y Davivienda. De acuerdo con el portal web Downdetector, que brinda información en tiempo real sobre interrupciones, los problemas se reportan en varias ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Barranquilla.
La información revelada indica que los errores en las aplicaciones se deben principalmente a fallas al iniciar sesión, especialmente desde dispositivos móviles y al momento de realizar transferencias de fondos.
Sin embargo, no es el único servicio que ha presentado fallas. El Aeropuerto El Dorado informó que su página web también se suma a la lista de incidentes de este lunes, debido a las intermitencias que se han venido registrando. Por ello, invitó a los usuarios afectados a comunicarse a través de su línea de atención en WhatsApp para resolver dudas y confirmar sus vuelos.
#ElDoradoInforma | Nuestra página web se encuentra intermitente.— Aeropuerto El Dorado (@BOG_ELDORADO) October 20, 2025
Mientras tanto, puedes realizar la verificación de vuelos y resolver tus consultas a través de Dora: https://t.co/xIBKiXDm0v