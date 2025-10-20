¿Qué es Amazon Web Services (AWS) y por qué tantas plataformas del mundo se cayeron?

Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la mañana debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube del gigante Amazon.

Desde la plataforma de reservas de alojamientos Airbnb hasta la red comunitaria Reddit, pasando por videojuegos en línea como Roblox y Brawl Stars, una parte del internet mundial y de las aplicaciones utilizadas por millones de usuarios se vieron afectadas.

Airbnb es una plataforma digital para el alquiler de alojamiento. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En Colombia, en la mañana de este lunes, 20 de octubre, se registraron fallas en varios servicios, entre ellos Nequi, la aplicación de Bancolombia y Davivienda. De acuerdo con el portal web Downdetector, que brinda información en tiempo real sobre interrupciones, los problemas se reportan en varias ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Barranquilla.

En Reino Unido, un portavoz del banco Lloyds indicó que varios de sus servicios se vieron impactados por “los problemas relacionados con Amazon Web Services”.

Coinbase, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes, también dijo a AFP que registró “problemas a raíz de una falla AWS”.

El programa de inteligencia artificial Perplexity “no está disponible por el momento”, indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente. “El problema se debe a un fallo de AWS. Estamos trabajando para resolverlo”, añadió.

Según Downdetector, donde los internautas señalan si encuentran problemas para conectarse, la avería también afectó a plataformas de video como Prime Video, propiedad de Amazon.

Prime Video, propiedad de Amazon | Foto: Anadolu via Getty Images

La situación parecía restablecerse a media jornada, después de que AWS indicara en su sitio web de mantenimiento que “la mayoría de operaciones del servicio AWS funcionan actualmente con normalidad”.

El problema relacionado con las DNS, sistemas del nombre de dominios de los sitios internet, “fue totalmente resuelto”, explicó el servicio, que prevé no obstante que el sistema registrará ralentizaciones hasta que el incidente esté completamente solucionado.

Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Esta avería “pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia” de proveedores de servicios con sede en el extranjero, como Amazon, Microsoft y Alphabet (Google), que concentran una parte importante de los clientes en todo el mundo, según Junade Ali, experto en ciberseguridad del IET (Institution of Engineering and Technology) del Reino Unido.

El incidente plantea “serias dudas” sobre la conveniencia de que las empresas “externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar”, añade el analista financiero británico Michael Hewson.