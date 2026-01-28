Aplicaciones que crean desnudos logran colarse en Google Play y App Store: esto reveló la investigación

Las tiendas de aplicaciones Play Store de Google y App Store de Apple ofrecen alrededor de 50 ‘apps’ cada una que permiten generar desnudos mediante inteligencia artificial (IA), pese a que sus políticas lo prohíben.

Una investigación de la organización Tech Transparency Project (TTP) reveló que, a pesar de las crecientes polémicas sobre la generación de imágenes explícitas con IA, empresas como Google y Apple aún alojan este tipo de aplicaciones en sus plataformas.

En concreto, se identificaron 55 aplicaciones de este tipo en la Play Store y 47 en la App Store. Entre ellas, la más popular es Grok, el ‘chatbot’ de X (antes Twitter), que generó miles de imágenes explícitas en la red social, incluidas algunas de menores de edad.

Para localizar estas aplicaciones, TTP explicó que solo escribieron “nudify” y “undress” (desnudar) en las barras de búsqueda de las tiendas. Las ‘apps’ se dividen en dos categorías: las que usan IA para generar imágenes y vídeos a pedido del usuario, y las que crean ‘deepfakes’, superponiendo la cara de una persona sobre el cuerpo de otra.

Play Store de Google y App Store de Apple alojan alrededor de 50 aplicaciones cada una que permiten generar desnudos mediante inteligencia artificial (IA). Foto: Getty Images

Entre las más descargadas estaba DreamFace, con más de 10 millones de instalaciones, que permitía generar avatares o vídeos de baile mediante IA. Para probarla, TTP utilizó la opción gratuita de generar un vídeo diario, subió la imagen de una chica en una cafetería y le pidió a la aplicación que creara un vídeo de ella bailando y quitándose la blusa, sin nada debajo. La ‘app’ cumplió la solicitud sin restricciones, pese a que sus condiciones de servicio prohiben contenido “sexualmente explícito”.

Cabe destacar que, dicha app estaba disponible para mayores de 13 años en la Play Store y para mayores de 9 en la App Store, lo que permitía que menores pudieran generar desnudos sin impedimentos.

El total de descargas de estas aplicaciones asciende a 705 millones, generando 117 millones de dólares (cerca de 98 millones de euros), según un análisis de AppMagic citado por TTP. Aunque Google y Apple aseguran prohibir las aplicaciones “nudify”, la organización denuncia que terminan lucrándose con ellas.

La presencia de estas aplicaciones contrasta con las políticas de ambas tiendas sobre contenidos inapropiados: Google prohíbe apps que contengan contenido sexual, como pornografía o desnudos sin consentimiento. Apple, por su parte, rechaza aplicaciones con material “abiertamente pornográfico” o que difundan contenidos difamatorios.

Se identificaron 55 apps en Play Store y 47 en App Store que generan imágenes o vídeos sexualmente explícitos mediante IA. Foto: Getty Images

Tras la publicación del informe, tanto Google como Apple solicitaron a TTP la lista de aplicaciones que generaban desnudos. Apple comunicó a CNBC que ya había eliminado 28 ‘apps’, mientras que un portavoz de Google indicó que se habían suspendido varias aplicaciones, que finalmente sumaron 31 según TTP.

Estas regulaciones se suman a las de plataformas como X, que, tras las investigaciones anunciadas por gobiernos e instituciones, limitó la función de generación de imágenes de Grok.

