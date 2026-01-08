Tecnología

Por este pequeño descuido su celular podría fallar al desbloquearse; muchos suelen caer en este error sin saberlo

Este inconveniente no suele ser una falla grave ni permanente, sino una situación habitual que se repite cada año en épocas de calor.

Redacción Tecnología
8 de enero de 2026, 6:32 p. m.
El calor extremo puede provocar fallas en los sensores de un celular.
Foto: Getty Images

Durante los meses de verano, numerosos usuarios de los celulares detectan fallos al intentar desbloquear sus dispositivos mediante huella dactilar o reconocimiento facial. Aunque estos sistemas biométricos ofrecen seguridad y rapidez, las altas temperaturas, sumadas a la humedad y al uso constante, pueden afectar su precisión y provocar errores frecuentes en el proceso de identificación.

Oprimir este sencillo botón puede hacer que su celular cargue mucho más rápido sin causar daños en la batería

Este inconveniente no suele ser una falla grave ni permanente, sino una situación habitual que se repite cada año en épocas de calor. En la mayoría de los casos, el problema está relacionado con las condiciones ambientales y no con un daño del equipo, por lo que existen soluciones sencillas para mejorar su funcionamiento. Si los fallos persisten podría tratarse de un desperfecto técnico que requiera revisión especializada.

¿Cómo influyen algunos factores en el funcionamiento de la biometría?

Ante este tipo de fallas, el sitio web Movil Zona recomendó reducir la temperatura del dispositivo. Dejar de usar el teléfono por un momento, apagarlo, retirarlo de la exposición directa al sol o quitar la funda podría ayudar a que se enfríe y recupere su funcionamiento normal. Incluso existen accesorios diseñados para ventilar el móvil y evitar el sobrecalentamiento, lo que podría ayudar en el desempeño del lector de huellas.

El dispositivo se puede sobrecalentar por usarlo bajo el calor.
Foto: Getty Images

Además, hay que tener en cuenta que factores como el calor ambiental y la humedad influyen directamente en la precisión del sensor. Manos mojadas o sudorosas, habituales en climas cálidos o tras actividades como ir a la playa, podrían dificultar el reconocimiento de la huella. Por ello, secar y limpiar bien las manos antes de intentar desbloquear el dispositivo podría minimizar errores y evitar que el lector falle.

El mal funcionamiento del lector de huellas también puede estar relacionado con factores externos como cremas, restos de suciedad o arena que se acumulan en el sensor y dificultan la lectura. En algunos casos, ocurre justo lo contrario: el calor intenso reseca demasiado la piel, alterando la huella dactilar y provocando que el sistema tenga problemas para reconocerla correctamente.

El uso del celular bajo temperaturas elevadas, común en esta época, compromete su funcionamiento energético.
Foto: Getty Images

“En el entorno actual, donde la tecnología biométrica es cada vez más indispensable para la seguridad de los dispositivos, es crucial que los usuarios comprendan cómo factores externos, como el calor y la humedad, pueden influir en el rendimiento de estos sistemas. La innovación debe ir de la mano con la adaptación a condiciones reales, como las variaciones de temperatura y las interacciones con el dispositivo en ambientes extremos”, según el especialista de producto de OPPO Perú, Manuel Morey.

Para mejorar su desempeño, expertos recomiendan limpiar con frecuencia el sensor utilizando un paño suave y un poco de alcohol isopropílico, con el fin de eliminar residuos que interfieran en su funcionamiento. Asimismo, registrar la huella en varias ocasiones y desde diferentes ángulos puede aumentar la precisión, al igual que evitar protectores de pantalla de baja calidad que bloqueen parcial o totalmente el lector.

No obstante, es importante tener en cuenta que si los fallos con la tecnología biométrica continúan, configurar un método de desbloqueo alternativo, como el PIN o el reconocimiento facial, podría ser una solución práctica.

