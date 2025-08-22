Suscribirse

Tecnología

Sale a la luz sofisticada modalidad de estafa con la que roban datos sensibles en segundos con solo un clic

Este nuevo nivel de engaño demuestra lo lejos que pueden llegar los ciberdelincuentes.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 6:42 p. m.
Las personas no se dan cuenta de la estafa hasta cuando llega la factura.
Las personas no se dan cuenta de la estafa hasta son víctimas. | Foto: Getty Images

Los delincuentes informáticos continúan buscando la manera de engañar a usuarios incautos. Cada vez más son las personas que resultan afectadas por estas maniobras ilícitas, que se llevan a cabo con métodos cada vez más sofisticados y cuyo propósito principal es apropiarse de datos sensibles o de dinero.

Una de las prácticas más comunes es el engaño por parte de los delincuentes, a través de populares aplicaciones. Un caso reciente lo dio a conocer la página oficial de la empresa de seguridad informática Kaspersky: a través de un supuesto mensaje, muy llamativo, estaría engañando a los usuarios: “¡Regalo 125 000 USD! Ingresa al proyecto desde el enlace en mi perfil”.

El principal peligro de hacer clic en estos enlaces es que los estafadores podrían obtener acceso completo a las aplicaciones de Meta.
El principal peligro de hacer clic en estos enlaces es que los estafadores podrían obtener acceso completo a las aplicaciones de Meta. | Foto: Getty Images

Los expertos señalan que el anuncio proviene de una reconocida bloguera rusa que, con una expresión amigable y un discurso convincente en sus historias, invita a participar en lo que parece un sorteo millonario. La propuesta, revestida de entusiasmo y naturalidad, capta la atención de miles de seguidores que confían en la figura pública detrás de la cuenta.

Contexto: Preste atención a estas señales porque podrían dejar en evidencia que su WhatsApp está siendo clonado

Lo cierto es que no existe ningún sorteo y la persona detrás de esto jamás lo anunció. Los investigadores informan que ese perfil habría sido vulnerado por estafadores que no solo publicaron un enlace fraudulento, sino que también manipularon antiguos videos suyos, incorporando una voz sintética creada con inteligencia artificial para darle mayor credibilidad. Este nuevo nivel de engaño demuestra lo lejos que pueden llegar los ciberdelincuentes.

Los ciberdelincuentes buscan obtener datos confidenciales de los usuarios.
Los ciberdelincuentes buscan obtener datos confidenciales de los usuarios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si el usuario decide interactuar con esos botones, el desenlace suele ser el mismo: o bien se exige el pago de una supuesta comisión, o se pide ingresar información personal con la promesa de recibir una recompensa. En ambos escenarios, el objetivo final es obtener los datos financieros de la víctima. Sin embargo, detrás de la atractiva oferta no hay ningún premio real, sino una estrategia de phishing diseñada para robar información sensible.

Cabe recordar que ningún sorteo auténtico pedirá este tipo de datos personales. Por esa razón, se aconseja a los usuarios abstenerse de compartir información con desconocidos, en especial dentro de entornos digitales que pueden ser aprovechados para cometer fraudes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

2. Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

3. Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

4. Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

5. “América Latina no quiere estar en guerra”: Gustavo Petro en cumbre de mandatarios para la defensa del Amazonas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AplicacionesRedes socialesSorteosEstafasInstagram

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.