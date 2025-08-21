Preste atención a estas señales porque podrían dejar en evidencia que su WhatsApp está siendo clonado

Una de las situaciones que más preocupación genera entre los usuarios es la clonación de cuentas en WhatsApp, consideradas de las prácticas más frecuentes dentro del cibercrimen moderno. Los atacantes utilizan métodos como la instalación del número en otro dispositivo o el envío de mensajes falsos para robar códigos de verificación, con el fin de apropiarse de las cuentas sin que la víctima lo note de inmediato.

Este tipo de intrusiones no solo pone en riesgo la privacidad del usuario, sino que también abre la puerta a fraudes y engaños que pueden perjudicar seriamente a quienes confían en la persona suplantada.

Además, cualquier modificación extraña en su foto de perfil, estado o configuraciones de privacidad debe considerarse una señal de alarma. | Foto: Getty Images

El alcance de este problema es aún más preocupante si se considera la magnitud de la plataforma. Con casi tres mil millones de personas que la utilizan a diario, WhatsApp representa un terreno fértil para los ciberdelincuentes, quienes saben que en cada perfil existen datos de alto valor.

Aunque la aplicación ofrece mecanismos de seguridad avanzados, los errores humanos y la falta de prevención suelen ser la grieta que los atacantes aprovechan para llevar a cabo sus planes. De acuerdo con expertos en tecnología del sitio web Infoteknico.com, la mayoría de los hackers operan con técnicas variadas como ingeniería social, hacking web, spyware y desvío de llamadas.

¿Cómo saber si alguien ha clonado su WhatsApp?

Según medios especializados en tecnología Xataka.com, una de las formas más evidentes de identificar que su cuenta de WhatsApp ha sido comprometida es cuando sus amigos o familiares le informan sobre mensajes nunca enviados.

Este tipo de actividad suele ir acompañada de otros indicios, como el cierre repentino de su sesión, la solicitud inesperada de volver a ingresar su número o la aparición de dispositivos desconocidos vinculados a WhatsApp Web. Además, cualquier modificación extraña en su foto de perfil, estado o configuraciones de privacidad debe considerarse una señal de alarma.

Ante cualquier sospecha, la detección temprana resulta clave. | Foto: Getty Images

Para comprobarlo, conviene revisar con frecuencia el historial de conversaciones y observar detalles como horarios de envío o destinatarios poco comunes. Si surgen inconsistencias, lo que recomiendan los expertos es actuar de inmediato, ya que los delincuentes pueden utilizar la cuenta para distribuir enlaces fraudulentos o realizar estafas.