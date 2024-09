La peligrosa modalidad de estafa en Instagram que podría dejar sin un peso las cuenta bancarias por contestar un mensaje

Las aplicaciones de mensajería no solo son populares entre los usuarios, sino también entre personas inescrupulosas que, mediante cualquier método, buscan obtener un beneficio propio sin importarles comprometer la integridad de otros. En los últimos años, se ha observado que WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas para el robo de información confidencial, ya sea con el objetivo de vaciar cuentas bancarias o vender dicha información en la dark web.

No obstante, esta no es la única plataforma afectada por esta problemática. Otras redes sociales, como Instagram, también registran intentos de estafas de diversas índoles. Aunque existen muchas modalidades de engaño, hay una en particular que se menciona poco, pero que representa un riesgo considerable: los “premios falsos”.